Un 67% dels conductors no ha conduït mai un cotxe elèctric, segons un estudi

Gairebé set de cada deu conductors admeten no haver conduït mai un cotxe elèctric, la qual cosa els impedeix de formar-se una opinió clara sobre la seua experiència d’ús. Així ho revela l’últim estudi del Arval Mobility Observatory, publicat aquest dilluns, que també destaca que el 51% dels conductors que estarien disposats a canviar a l’elèctric ho farien principalment per motius mediambientals, ja que consideren que aquests vehicles no contaminen.

A més de la motivació ecològica, altres factors que impulsen els conductors a optar per un cotxe elèctric són l’experiència de conducció (19%), l’accés a zones de baixes emissions (13%), els beneficis fiscals (9%) i l’estalvi en consum energètic (9%).

Quant a la recàrrega d’aquests vehicles, l’informe subratlla que un 58% dels usuaris estan familiaritzats amb conceptes bàsics com el consum d’energia, mentre que més de la meitat entenen la capacitat de les bateries. Tanmateix, només el 30% té coneixements sobre aspectes més tècnics, com la càrrega en corrent continu, els kilowatts hora (kWh) o els diferents tipus de carregadors.

Una dada rellevant és que el 51% dels usuaris de flotes corporatives desconeix el cost mitjà d’una recàrrega elèctrica. El 33% considera que recarregar un cotxe elèctric és més barat que proveir-se d’un de combustió, mentre que un 16% creu que la recàrrega elèctrica és més costosa.

Quant al temps d’espera per recarregar, els usuaris estarien disposats a esperar una mitjana de 32 minuts per completar la càrrega.

Respecte a les preferències de pagament, la majoria dels conductors prefereix utilitzar targeta de crèdit per pagar les recàrregues, mentre que un 33% s’inclina per l’efectiu. El pagament automàtic mitjançant lector de matrícula convenç el 30%, i el pagament a través del mòbil és l’opció favorita per al 24%.

Finalment, el 55% dels conductors assegura no haver notat canvis significatius a les ciutats per adaptar-se a la mobilitat elèctrica. Omar Sánchez, responsable del Arval Mobility Observatory, destaca que "pocs usuaris saben que és possible recuperar més de 350 quilòmetres d’autonomia en només 20 minuts amb la càrrega pública ultra ràpida".