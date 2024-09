Joan Carles de Borbó crea una fundació a Abu Dhabi per poder transferir l'herència a les filles, segons El Confidencial

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El rei emèrit, Joan Carles de Borbó, ha creat una fundació a Abu Dhabi amb les seves filles, Elena i Cristina, per donar a conèixer la seva figura i aprofitar la legislació dels Emirats Àrabs per centralitzar la seva fortuna fora de l'Estat, segons publica El Confidencial. Joan Carles es troba a aquest país des del 2020, tot i que ha retornat a l'Estat ja en diverses ocasions després de pagar 4 milions a Hisenda. L'objectiu de l'exmonarca, segons el digital, és facilitar la transferència a les filles dels fons de què disposa a l'estranger un cop mori. La fundació està presidida pel mateix Joan Carles i el patronat està conformat per les infantes, entre altres. El rei Felip VI no hi té cap paper, segons el mitjà que ha donat la notícia.