A la venda un castell medieval a Lleida per 1,6 milions: així és per dins

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els propietaris del castell de Fonolleres, al municipi de Granyanella, a la comarca de la Segarra de Lleida, han posat a la venda l’edifici medieval per 1,6 milions d’euros a través del portal immobiliari Idealista, segons van confirmar ahir a aquest diari els amos de la fortalesa des de la dècada dels noranta.

Està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat i es va construir a finals del segle XI i principis del XII. Els amos asseguren que s’han conservat tots els detalls de la construcció, en especial en parets i murs, per no desvirtuar gens la imatge que va tenir l’edificació en el passat.

Segons els propietaris, “vam viure al castell des dels 90 fins a l’any 2014, uns 25 anys, i el 2015 es va habilitar per al turisme rural preservant-ne tots els elements arquitectònics”. De fet, l’edifici, amb capacitat per a allotjar 12 persones, es lloga íntegrament i privadament. S’hi poden organitzar festes, casaments i congressos, entre altres esdeveniments. Amb aquesta finalitat es van portar a terme obres de remodelació i “totes les estances estan pensades i decorades fins al més íntim detall”, van assenyalar.

Asseguren que després d’anys de treball, “ara volem jubilar-nos ja que mantenir l’activitat turística al castell representa molta feina i cal estar sempre cuidant-ho tot al mínim detall perquè estigui al gust dels visitants”.

De fet, a més de l’estada a la fortalesa, l’enclavament ofereix nombroses possibilitats com recórrer els paisatges de la Segarra amb bicicleta que es posen a disposició dels clients. A més disposa de jardí amb una piscina d’aigua salina amb espais chill-out, així com una zona de barbacoa amb àmplies taules.

No obstant, “la persona que es quedi amb el castell podrà fer-ne el que vulgui. Viure-hi o mantenir-lo com a destinació rural”. Van remarcar que com a destinació turística “funciona molt bé. Només cal resoldre els problemes que tenen en l’actualitat tots els allotjaments turístics que se centren en la contractació de personal qualificat. Salvada aquesta trava, tot segueix endavant”. Aquest no és l’únic castell que s’ha posat a la venda en els darrers anys (vegeu el desglossament).

Mitja dotzena són a la venda en immobiliàries especialitzades

Almenys mitja dotzena de castells estaven en venda a les comarques de Lleida fa dos anys. Van des d’una torrassa medieval a Talarn amb un preu 700.000 euros fins a la casa fortificada a l’entrada d’Unha, del segle XVI i d’estil gòtic. En demanen 2,8 milions. Algunes d’aquestes antigues fortaleses es poden trobar als portals a internet d’immobiliàries especialitzades en edificis singulars.

D’altres, en canvi, es venen a través d’altres canals. A Navès, el castell de Besora, restaurat anys enrere pel propietari, es mostra actualment a persones interessades a adquirir-lo. Alguns, com el de Vicfred a Sant Guim de la Plana, han passat anys a la venda sense trobar comprador, mentre que en altres casos com el de Preixens hi ha hagut negociacions per comprar-lo sense arribar a un acord.

La compravenda és una de les vies per la qual antics castells de Lleida en mans de particulars reben una segona vida.