Detectat un brot de dengue autòcton a la zona de Tarragona

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha detectat un brot de transmissió autòctona de dengue a la zona de Tarragona, que ha afectat cinc persones al municipi de Vila-seca. Segons informa l’Aspcat en un comunicat, dos dels afectats van ingressar a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i, posteriorment, van ser donats d’alta a domicili; un tercer cas simptomàtic no va requerir ingrés hospitalari i uns altres dos afectats han resultat asimptomàtics.

En el mateix comunicat s’explica que en anys anteriors ja s’han diagnosticat casos de dengue autòcton: en total, el 2023 es van confirmar 260 casos i, fins agost d’aquest any, s’han notificat 295, la major part d’ells importats d’àrees geogràfiques endèmiques del dengue, com la regió de les Amèriques.

Quan es detecten casos de dengue, es fa una recerca activa de nous casos mitjançant inspeccions per detectar possibles focus de transmissió a partir de mosquits i s’alerta els serveis d’atenció primària i hospitalària de la zona per detectar casos sospitosos. Respecte al brot, tenint compte les mesures adoptades després de la detecció del d’aquest any, l’Aspcat valora el risc d’aparició de nous casos autòctons a la zona com a moderat fins el final del període d’activitat vectorial el mes de novembre.