Espanya és el país europeu amb més joves que no acaben l'educació secundària

Espanya és el país de la UE on més joves deixen els estudis després d'acabar l’ESO. Així ho apunta l'informe 'Panorama de l'Educació 2024' publicat aquest dimarts per l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), que indica que el 26% dels joves espanyols de 25 a 34 anys no ha completat la segona etapa d'educació secundària, és a dir batxillerat o FP de grau mitjà, 12 punts percentuals per sobre de la mitjana de l'OCDE. Segons l'informe, la inversió per estudiant a l'Estat és de més de 1.500 euros menys que la mitjana dels països que formen part de l'organització.

Per contra, més de la meitat dels joves a Espanya té estudis terciaris, universitaris o de FP superior. La xifra se situa en el 52%. Segons les dades de l'OCDE, la probabilitat de trobar feina a Espanya augmenta segons el nivell educatiu. El 63% dels joves de 25 a 34 anys que no tenen més estudis que l'ESO estan ocupats, mentre la xifra s'eleva fins al 71% en el cas dels que tenen batxillerat o FP de grau mitjà i fins al 84% en el de l'educació terciària.

Els indicadors publicats aquest dimarts mostren diferències per gènere. "Les nenes i dones obtenen millors resultats educatius que els nens i els homes i en molts casos la bretxa s'està ampliant", diu l'informe, que remarca que les diferències en l'àmbit educatiu no es traslladen després al laboral. "Les dones de 25 a 34 anys tenen menys probabilitats d'estar ocupades que els homes i la bretxa acostuma a ser més àmplia", diu, com més baix sigui el nivell d'estudis.

Pel que fa a les persones que ni estudien ni treballen, a Espanya la xifra se situa en el 17,8%, més de quatre punts per sobre de la mitjana de l'OCDE. Espanya també se situa per sobre de la mitjana de l'OCDE en alumnes que repeteixen curs.

Inversió en educació

Espanya destina el 4,9% del PIB a institucions educatives des de l'educació primària a la terciària, la mateixa xifra que la mitjana de l'OCDE. Ara bé, la inversió per estudiant és inferior i se situa en més de 1.500 euros per sota de la mitjana dels països que formen part de l'organització. Segons l'informe, la despesa mitjana anual per estudiant a Espanya és d'uns 11.300 euros, mentre a l'OCDE se situa en prop de 12.900 euros. Pel que fa als salaris dels docents, a Espanya han augmentat un 2% en vuit anys, mentre l'increment a l'OCDE se situa en el 4%.

Finalment, l'informe situa Espanya per sobre de la mitjana de l'OCDE en escolarització d'infants menors de dos anys. A l'Estat es troba en el 30%, mentre la mitjana de l'OCDE es troba en el 18%. La taxa d’escolarització d'infants a Espanya fins als sis anys, quan comença l'etapa d'educació obligatòria, se situa per sobre de la mitjana de l'OCDE.