Estafa: Suplanten la DGT a través de correu i SMS

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van alertar aquest dilluns que continua circulant una estafa en la qual suplanten la Direcció General de Trànsit (DGT). A través de les xarxes socials, la policia explica que els estafadors suplanten la identitat de la DGT, tant a través d’SMS com per correu electrònic, i diuen a les víctimes que han de pagar una multa de trànsit pendent amb l’objectiu d’obtenir dades personals de forma il·lícita. També assenyalen que són missatges massius que envien a l’atzar, per la qual cosa demanen no seguir cap link ni proporcionar informació.