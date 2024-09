La missió Polaris de Space X viatja ja cap al seu objectiu: la caminada espacial d’un multimilionari

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La missió tripulada Polaris Dawn es va enlairar aquest dimarts des de Florida (EUA) en una càpsula Dragon de SpaceX per efectuar aquesta setmana la primera caminada espacial privada, a més d’assolir l’altura més gran en més de 50 anys, que triplicarà la de l'Estació Espacial Internacional (EEI). El llançament de la nau, propulsada per un coet Falcon 9, es va produir a les 5:23 hora local (9:23 GMT) des del Centr Espaial Kennedy, al centre de Florida, gairebé dos hores més tard del previst, a causa d’unes condicions climatològiques desfavorables. El compte enrere va ser seguit i aplaudit per tots els empleats de SpaceX allà presents que van celebrar amb crits de joia i xiulets el moment en què l’enorme coet s’elevava del terra.

A més, gràcies a les càmeres instal·lades al coet, SpaceX va retransmetre el llançament i va emetre imatges dels quatre astronautes a l’interior de la càpsula, imatges de l’enlairament, de la Terra, i de la separació de les diferents etapes del coet. En un procés impecable, 2:38 minuts després de l’enlairament, la missió se separava de la primera etapa del coet i minuts després tornava a la Terra i amarava en una plataforma a l’Oceà Atlàntic, uns moments que van tornar a ser celebrats per l’equip en Florida. Dotze minuts després del compte enrere, la càpsula Dragon en la qual van allotjats els quatre astronautes començava oficialment el seu viatge en solitari.

La nau de la companyia d’Elon Musk va comandada pel multimilionari Jared Isaacman, acompanyat de l’expilot de la Força Aèria dels EUA Scott Poteet, i les enginyeres de SpaceX Sarah Gillis i Anna Menon, que exerciran d’especialista i oficial mèdica de vol, respectivament. Els quatre astronautes romandran en òrbita durant cinc dies i provaran nous vestits espacials que permetran una mobilitat més gran. Isaacman i Gillis participaran durant el tercer dia de la missió en la històrica caminada privada a 700 quilòmetres de la Terra (435 milles) i al sisè dia els quatre amararan davant les costes de Florida.