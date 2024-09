Prop de 39.000 persones en la tercera edició de l'Estiu en Viu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 39.000 persones van assistir a alguna de les quaranta propostes de la tercera edició de l’Estiu en Viu, la programació cultural per als mesos d’estiu de la Paeria. Des del consistori van destacar la bona acceptació dels espais singulars de la ciutat de Lleida com l’Horta, el Fossat del Pont Llevadís de la Seu Vella o el Castell Templer de Gardeny, entre altres equipaments municipals.

Des de l’11 de juny i fins al 4 de setembre, la Paeria va programar més d’una quarantena d’activitats culturals en diferents espais de la capital del Segrià. A l’escenari central del Fossat de la Seu Vella es van programar quatre espectacles per a tots els públics, a què van assistir més d’un miler de persones. Entre aquestes, destaquen el concert de jazz a càrrec de Carole Alston amb 400 assistents, la clausura de l’International Soundpainting Think Tank, amb participants de tot el món, el II Magnífic Fest amb 19.000 espectadors o el 19 Fem Banda, amb 5.100. Així mateix, l’Art a l’Horta va congregar 750 persones; la XVII Festa de la Música, 1.400, i el 4th Ricard Viñes Piano Kids and Youth, 1.550.Amb motiu del centenari del naixement de Jaume Magre, també es van organitzar diferents activitats, com per exemple el concert Magre íntim a l’Espai Orfeó.Finalment, des del consistori van destacar les activitats i exposicions temporals que s’han pogut visitar en els diferents espais museístics de la ciutat, amb la projecció de documentals al Centre d’Art La Panera, les activitats programades al recentment inaugurat Museu Morera, el Consorci del Turó de la Seu Vella i també des de Turisme de Lleida.El programa Estiu en Viu compta un any més amb el suport del Consorci de la Seu Vella amb la cessió de l’espai, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la diputació de Lleida i el departament de Cultura de la Generalitat.Entre les últimes activitats, el passat 4 de setembre el Centre d’Art La Panera va acollir la projecció del documental Alteritats, que recull la veu de diferents vivències lesbianes de quatre generacions residents a Catalunya i que va comptar amb la participació en una tertúlia d’Alba Cros, codirectora del film. Un documental que va formar part dels tres que es van projectar a l’aire lliure a l’equipament en el marc de la programació d’aquest any de l’Estiu en Viu.