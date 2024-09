Associacions de consumidors denuncien a la UE les principals companyies de videojocs per estimular els menors a gastar

Publicat per acn Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació de Consumidors Europeus han denunciat davant la CE i la Xarxa Europea d'Autoritats de Consum (CPC) les principals companyies de videojocs per estimular els menors a gastar diners en monedes virtuals en compres integrades dins dels jocs. L'acció està liderada per BEUC i arriba acompanyada de les denúncies de 22 organitzacions de 17 països europeus. Entre les empreses denunciades hi ha les responsables de videojocs populars com Fortnite, EA Sports, FC24, Minecraft i Clash of Clans, entre d'altres. Les associacions denunciants, entre les quals es troben Asufin i la Federació de Consumidors i Usuaris (CECU), adverteixen contra aquestes "pràctiques deslleials" i afirmen que, de mitja, els nens europeus gasten uns 39 euros al mes.

L'anàlisi elaborat a nivell europeu conclou que aquestes companyies infringeixen les lleis de protecció dels consumidors de la UE i les entitats han reclamat a les autoritats que garanteixin que compleixen les normes i proporcionin als consumidors "entorns de joc segurs".

En aquest sentit, la denúncia exposa com els videojocs estimulen els menors a gastar diners en ús de monedes 'premium' i que la "falta de transparència" empeny els consumidors a no poder veure el cost real dels articles digitals. Les associacions xifren en un 84% els joves d'entre 11 i 14 anys que juguen a videojocs.

D'altra banda, les entitats argumenten que la percepció de les empreses que els jugadors prefereixen les monedes 'premium' dins del joc són errònies i que molts consumidors consideren "enganyós" aquest pas i prefereixen comprar articles directament amb diners reals.

A més, assenyalen que "sovint" es neguen als consumidors els seus drets quan sí utilitzen monedes 'premium' dins del joc i ho vinculen a les "clàusules abusives que afavoreixen els desenvolupadors dels jocs".