La Fontana de Trevi cobrarà 2 euros per una experiència única a Roma, la ciutat més visitada d’Europa

L’inesperat anunci del regidor de Turisme de Roma, Alessandro Onorato, de cobrar 2 euros per atansar-se a la Fontana de Trevi ha generat enrenou a la capital italiana. Amb 50 milions de visitants esperats el 2023, convertint-la a la ciutat més visitada d’Europa, i altres de 30 milions més previstos per a 2025 a causa del Jubileu, l’Ajuntament busca prendre mesures per fer el turisme més sostenible i compatible amb la vida dels romans.

La icònica font, joia del barroc romà i destinació imperdible per a turistes de tot el món, rebrà entre 10.000 i 12.000 visitants diaris. Onorato explica que l’objectiu principal de cobrar l’entrada és "protegir un monument extraordinari" i "garantir una experiència única, especial i serena", ja que actualment els visitants han de bregar amb el "caos més total" en arribar a la Fontana de Trevi.

Encara que la font es podrà continuar admirant gratuïtament des de lluny, els qui desitgin baixar els esglaons, observar-la de prop i llançar una moneda hauran de reservar una entrada de 2 euros, tret dels residents romans. Els diners recaptats es destinaran a crear nous llocs de treball i protegir el monument, mentre que les monedes llançades pels turistes, prop d’un milió d’euros a l’any, es donaran a l’organització humanitària Càritas.

Reaccions dividides davant de la mesura

Sorprenentment, molts turistes semblen donar suport a la iniciativa. Linda, dels Països Baixos, assegura que "pagaria si així tingués el privilegi de veure-la millor, ara és gairebé impossible aconseguir una bona vista". Beatriz, de Còrdova, coincideix que "no estaria tan massificat". Tanmateix, els visitants italians es mostren més crítics. Elena, de Calàbria, defensa que "qui visita Roma té el dret a veure la Fontana de Trevi sense haver de pagar", mentre que Raffaella, de Bèrgam, lamenta que "ja han posat molts llocs de pagament a Roma, em sembla excessiu".

Cap a un turisme més sostenible a Roma

Més enllà de la polèmica, la mesura proposada per Onorato busca fer el turisme més compatible amb la vida dels romans i de la ciutat. La turistificación del centre històric posa en perill els petits negocis de barri i els tallers artesanals. Onorato explica que els rècords de visitants no són aleatoris, sinó "fruit d’una política basada en grans esdeveniments esportius i culturals".

El regidor també valora reduir el nombre de lloguers turístics, que s’ha gairebé duplicat a Roma des dels 17.000 de 2018 als més de 30.000 actuals. Assenyala que el pagament per veure la Fontana de Trevi "s’ha de complementar amb altres accions" perquè "el turisme és fonamental per a la nostra economia, genera riquesa i llocs de treball, però ha de fer-se sostenible per a la ciutat, el seu centre històric i els seus residents".

La mesura encara ha de ser discutida amb l’alcalde, Roberto Gualtieri, que ja ha mostrat el seu suport, i amb la policia local per estudiar les mesures de tancament. Mentrestant, el debat sobre com gestionar el turisme massiu a les ciutats europees segueix obert, amb Roma com un cas paradigmàtic.