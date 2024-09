Les malalties neurològiques: La pandèmia silenciosa que creix ràpidament

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Hernando Pérez, director del Centre de Neurologia Avançada de Màlaga, ha llançat una advertència contundent: les malalties neurològiques representen "una autèntica pandèmia". Segons Pérez, els casos continuaran augmentant dràsticament en els propers anys, i l’alzheimer és un dels principals exemples d’aquesta tendència alarmant. Actualment, més de 700.000 persones a Espanya pateixen aquesta malaltia, i s’espera que aquesta xifra es tripliqui, arribant als dos milions d’afectats per al 2050.

Alarma mundial: Malalties com el parkinson i ictus en alça

El també excoordinador de la Societat Espanyola de Neurologia va assenyalar que els casos de malalties com el parkinson s’han duplicat a Espanya en els últims 25 anys. A nivell global, l’ictus és responsable de la mort de sis milions de persones a l’any i afecta unes 1.500 persones per cada milió d’habitants a Espanya. Es preveu un increment del 35% en la incidència de l’ictus al nostre país per a 2035.

Factors claus: envelliment i estil de vida

Per a Pérez, aquest augment preocupant de malalties neurològiques està estretament vinculat a l’envelliment de la població i als mals hàbits de vida. "Malalties com el parkinson, l’ictus, la demència o l’alzheimer estan relacionades amb l’envelliment, però també influeix l’estrès, l’alimentació poc saludable i la falta de descans adequat", comenta.

El neuròleg subratlla la importància de realitzar activitats que permetin descansar el cervell, com dormir prou, llegir o practicar tècniques de relaxació i meditació. "Vivim en una societat hiperestimulada, la qual cosa afecta negativament al nostre cervell, i lamentablement pocs som conscients d’això", adverteix Pérez.

Dormir menys: Un risc per al cervell

Un dels hàbits més perjudicials és la falta de son. Estudis recents indiquen que la població dorm un 20% menys que fa algunes dècades, la qual cosa incrementa el risc de desenvolupar malalties neurològiques. Durant el son profund, el cervell depura proteïnes com la beta amiloide, associada al desenvolupament de l’alzheimer. No dormir prou afavoreix l’acumulació d’aquestes proteïnes tòxiques, augmentant així el risc de malalties neurodegeneratives. Pérez assenyala que un bon indicador d’un son reparador és despertar amb energia. "Biològicament, el despertador és un contrasentit; hauríem de despertar-nos de forma natural després d’haver complert el nostre cicle de son", explica.

Un altre gran desafiament és la falta de neuròlegs. La Federació Europea de Societats Neurològiques (EFNS) recomana almenys cinc neuròlegs per cada 100.000 habitants, però a Espanya la xifra amb prou feines assoleix els tres, i a Andalusia, aquesta proporció és encara més baixa amb 2,5 per cada 100.000 persones. Pérez adverteix sobre l’impacte futur d’aquesta mancança: "Amb l’augment previst d’aquestes malalties, la falta de neuròlegs serà un problema greu. Necessitem actuar ara per evitar una crisi en el futur", conclou.