Nit de la Recerca amb xarrades, tallers i visites a l'IRBLleida

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) celebrarà el 20 de setembre una nova edició de la Nit de la Recerca amb tallers, xarrades divulgatives i visites guiades. Encara que la majoria de propostes tindran lloc divendres, la programació començarà ja el dilluns dia 16 amb una visita guiada al centre i una xarrada sobre Les lleidatanes que investiguen. Les visites guiades es repetiran fins dijous, en diferents horaris. També es podrà visitar el centre d’investigació en model porcí, CREBA, ubicat a Torrelameu.

Així, la majoria d’activitats tindran lloc de forma simultània el dia 20, de cinc de la tarda a nou de la nit. El públic podrà assistir a tallers sobre la missió del Biobanc, intel·ligència artificial i investigació biomèdica, salut cardiovascular per conèixer com batega el cor, jugar amb proteïnes i amb densitat, convertir-se en policia criminalista, submergir-se en el món del pH o disfrutar de tatuatges i maquillatge científic. Les persones interessades a assistir a qualsevol activitat s’han de registrar a través del web nitdelarecerca.irblleida.org.Val a assenyalar que la Nit Europea de la Investigació se celebra tots els anys l’últim divendres de setembre en més de tres-centes ciutats de trenta països i té com a objectiu atansar a la ciutadania la investigació, la innovació i els seus protagonistes de manera plana i divertida.