Trens d’alta velocitat: A quins països del món circulen?

Els trens d’alta velocitat estan experimentant un notable creixement a tot el món, amb una gran quantitat de nous projectes actualment en construcció o en fase de planificació. Si bé aquest mitjà de transport ha tingut més èxit a Europa i Àsia, també està avançant a l’Orient Mitjà i Amèrica. En contrast, països de gran extensió com el Canadà, Austràlia, Rússia o el Brasil es troben encara en etapes preliminars de planificació per a la introducció de trens més ràpids.

El cas de la Xina resulta especialment destacable, amb els seus impressionants 40.000 quilòmetres de vies d’alta velocitat que demostren la viabilitat d’aquest tipus d’infraestructura a gran escala. Actualment, els Estats Units són l’únic país del continent americà que compta amb trens ràpids capaços de circular a velocitats superiors als 200 km/h. Es preveu que aquest mateix any entrin en servei noves formacions per a la ruta del tren Acela, el que permetria als EUA disposar per fi d’un autèntic ferrocarril d’alta velocitat en superar lleugerament els 250 km/h.

No obstant, aquests trens nord-americans encara són lluny dels trens més ràpids del món, que operen en països com la Xina, França, Alemanya i el Japó, assolint velocitats entorn dels 320 km/h o fins i tot els 460 km/h. Per la seua part, Mèxic també té en projecte una línia ferroviària d’alta velocitat amb velocitats de fins 300 km/h i una longitud de 210 quilòmetres des de Ciutat de Mèxic fins l’estat de Querétaro.

Europa, bressol de l’alta velocitat ferroviària, compta amb una extensa xarxa de trens ràpids que connecten les principals ciutats del continent. Països com Espanya, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit lideren aquest sector, amb línies emblemàtiques com el TGV francès, l’HISSI alemany o el AVE espanyol.

A Àsia, a més de l’impressionant desenvolupament de l’alta velocitat a la Xina, destaca el cas del Japó, pioner en aquest àmbit amb els seus famosos trens bala o Shinkansen. Altres països asiàtics com Corea del Sud i Taiwan també han apostat per aquest mitjà de transport.

En definitiva, el panorama global de l’alta velocitat ferroviària es mostra prometedor, amb un creixent nombre de països invertint en aquesta tecnologia per millorar les seues comunicacions i fomentar un transport més sostenible. Tot i que encara queda camí per recórrer, tot apunta que en les pròximes dècades veurem un augment significatiu de les línies de tren ràpid a tot el món.