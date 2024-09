Augmenten l’últim mes un 50% dels casos de mpox a Europa

Publicat per europa press

Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seues sigles en anglès) ha notificat un augment del 50,6 per cent dels casos notificats a l’agost (128 casos) en comparació amb els 85 casos notificats al juliol, si bé el nombre de noves infeccions continua sent relativament baix a Europa.

Des d’agost de 2024, i fins el 6 de setembre de 2024, s’han notificat 138 casos de mpox a 15 països de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu. Espanya es el país amb més nombre de casos (43), seguida d'Alemanya (26), França (25), Països Baixos (17), Portugal (6), Bèlgica (3), República Txeca (3), Itàlia (3), Àustria (2), Malta (2), Noruega (2), Polònia (2), Suècia (2), Irlanda (1) i Romania (1). Fins al 6 de setembre de 2024, s’han notificat un total de 889 casos de mpox a la UE/EEE.

Des de l’inici del brot de mpox el 2022, i fins el 6 de juliol de 2024, s’han notificat 22.870 casos confirmats de mpox han estat notificats per 29 països de la UE/EEE: Espanya (8.218), França (4.307), Alemanya (3.900), Països Baixos (1.327), Portugal (1.202), Itàlia (1.057), Bèlgica (814), Àustria (350), Suècia (302), Irlanda (250), Polònia (225), Dinamarca (203), Noruega (109), Grècia (99), Hongria (85), Txèquia (85), Luxemburg (61), Romania (48), Eslovènia (47), Finlàndia (43), Malta (37), Croàcia (34), Islàndia (17), Eslovàquia (16), Estònia (11), Bulgària (7), Letònia (6), Xipre (5) i Lituània (5).

Els països que han notificat morts han estat: Portugal (2), Espanya (3), Bèlgica (2), Àustria (1) i República Txeca (1). La informació de Portugal s’ha corregit respecte als informes anteriors, ja que un cas es va classificar erròniament com a mort.

Només s’ha notificat un cas de mpox a causa del clade Ib del MPXV en la UE/EEE --la nova variant sorgida a la República Democràtica del Congo-: el cas de Suècia notificat a l’agost. En aquest cas es tractava d’una persona amb antecedents de viatge a un país africà. Tots els altres casos de mpox notificats en la UE/EEE es van deure al clade IIb del mpox, és a dir, el mateix de 2022.

Els casos notificats el 2024 comparteixen el mateix perfil epidemiològic que els notificats des de l’inici del brot a la UE i l’EEE, amb un 98,2 per cent d’homes d’entre 29 i 49 anys, i el contacte sexual entre homes que tenen relacions sexuals amb homes continua sent el principal mode de transmissió.

El 13 d’agost de 2024, els CDC de l’Àfrica van declarar el mpox Emergència de Salut Pública de Seguretat Continental. El 14 d’agost de 2024, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va convocar una reunió del Comitè d’Emergències del RSI per discutir el mpox i va declarar el brot actual de mpox a causa de mpox clade I una emergència de salut pública d’importància internacional.

Segons l’ECDC, l’augment del 50,6 per cent de casos notificats produït l’agost en comparació amb juliol pot atribuir-se a una conscienciació més gran entre la comunitat d’homes que mantenen sexe amb homes, els metges i les autoritats sanitàries després de la declaració d’emergència sanitària internacional, el que probablement va conduir a més proves i la recerca d’atenció sanitària.

El nombre de casos notificats a l’agost és similar als nivells el gener i el febrer de 2024, i significativament inferior als registrats a l’inici del brot el 2022. Per tant, el risc global d’infecció per mpox s’avalua com sota per als homes que tenen sexe amb homes i molt baix per a la població en general de la UE/EEE.

Les opcions de resposta per als països de la UE/EEE inclouen la sensibilització dels professionals sanitaris; donar suport als serveis de salut sexual en la detecció de casos, el rastreig de contactes i la gestió de casos; continuar oferint proves d’orthopoxvirus; implementar estratègies de vacunació; i mantenir la comunicació de riscos i el compromís de la comunitat, malgrat la disminució de la incidència de la malaltia.

També s’anima als països de la UE/EEE a seqüenciar i notificar els clades i subclades per identificar nous casos de mpox, en particular els relacionats amb el clade Ib.

Les estratègies de vacunació preventiva primària i de vacunació preventiva postexposició (PEPV) s’han de dirigir a les persones amb més risc d’exposició i als contactes propers dels casos, respectivament.

Les estratègies de vacunació han de donar prioritat als homosexuals, bisexuals i altres homes que tenen relacions sexuals amb homes, així com als transsexuals, que estan en més risc de contreure la malaltia. També s’ha de prioritzar les persones amb risc d’exposició professional.