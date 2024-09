Elena de la Cruz, Mari Carmen de l'Esperit Sant o Isabel de l'Eucaristia. Per què es canvien el nom les monges?

Les nou protagonistes del reportatge de SEGRE d'aquest divendres tenen noms que criden l'atenció: Elena de la Cruz, Mònica M. del Cor Immaculat, M. Magdalena de Jesús, Mari Carmen de l’Esperit Sant, Isabel de l’Eucaristia, Eulàlia de l’Infant Jesús i Luz M. de Cristo, M. Luisa del Niño Jesús i Fuensanta del Santísimo Sacramento.

D'entrada, podem dir que no són noms habituals. Ni moderns (o dels que es posen ara). I molta casualitat seria que persones amb aquest nom hagin decidit canviar de vida i passar a dedicar-la a Déu. No és això, però tampoc anem tant desencaminats. I és que aquests noms de les monges tenen a veure amb la seva professió.

Les Carmelites Descalces canvien de nom en ingressar a l'ordre, com un signe de del seu compromís amb la nova vida dedicada a Déu. Simbolitza la renúncia de la seva vida anterior i la total entrega a la vida religiosa. Els noms, per la seva banda, i com és obvi, tenen a veure amb escriptures, sants i moments històrics vinculats a la religió que professen.

No totes ho fan. Depèn de l'ordre i la comunitat a la que ingressin. N'hi ha que prefereixen seguir amb el nom de bateig, mentre que d'altres prefereixen assignar un nou nom. Segons explica el portal tribunadesantacruz, el canvi de nom era especialment comú abans del Concili Vaticà II del 1962. Després d'aquest concili molts van decidir tornar al seu nom original.

Pel que fa als noms, poden ser vinculats a la Biblia, amb noms com Ester, Maria, Magdalena; poden ser noms de Sants, com Josefina; poden ser paraules llatines, com Charita o Illuminata; o poden ser noms ètnics, com Bilhildis o Lwanga.