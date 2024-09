L’adorable cria d’hipopòtam pigmeu s'ha fet viral

Publicat per efe Imatges: Zoo Khao Kheow i EFE/ Zoo Khao Kheow

Amb una cara adorable que sembla somriure i un caràcter amistós, un nadó hipopòtam pigmeu, una espècie en perill d’extinció, s’ha convertit en l’estrella d’un zoo a prop de Bangkok captivant els visitants i s’ha fet famós a les xarxes socials. El nadó hipopòtam, batejat amb el nom de Moo Deng (Porc Saltironant, en tailandès), és una femella de tan sols dos mesos, però des del seu naixement ha fet que es dobli el nombre d’assistents al zoo Khao Kheow, uns 110 quilòmetres a l’est de Bangkok, segons informa en el seu compte de Facebook el zoològic. Fent la migdiada, mentre menja o enjogassant-se amb la seua mare, l’animal apareix en desenes de vídeos a les xarxes socials, on els usuaris semblen fascinats amb les aventures del petit hipopòtam.

Per capitalitzar la seua fama, el zoo, que en les últimes setmanes ha multiplicat els seus seguidors a les xarxes socials, ha posat a la venda samarretes i pantalons tradicionals tailandesos amb l’estampat de l’animal. Tanmateix, la fama també li ha sortit cara en ocasions. El director del zoo, Narongwit Chodchoi, va reclamar als visitants que sàpiguen comportar-se i siguin amables amb Moo Deng, en denunciar un turista que va llançar un raig d’aigua a la cria. "Aquests comportaments no són només cruels, sinó també perillosos. Hem de protegir als animals i assegurar que estan fora de perill i còmodes amb el seu entorn", va declarar Chodchoi, recull el portal de notícies The Nation.

La febre per Moo Deng, que apareix en tota mena de mems i fotografies en xarxes socials com a Facebook o Instagram, també ha traspassat fronteres. "Ella és una icona, una llegenda, està en el seu moment!", apunta aquest divendres el zoològic en el seu perfil de Facebook en compartir un article de la revista nord-americana Time sobre l’animal. Els hipopòtams pigmeus, una espècie que compta amb menys de 3.000 exemplars en estat salvatge, són originaris de l’Àfrica occidental i estan classificats com "en perill d’extinció" per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.