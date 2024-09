Més d'1,2 milions per al suport a la infància i la inserció laboral a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació La Caixa ha seleccionat dos projectes d’entitats socials lleidatanes a través de les convocatòries d’ajuts Més Infància i Més Feina, als quals destinarà més d’1,2 milions d’euros cofinançats amb el Fons Social Europeu Plus. A tot Espanya s’han seleccionat 147 projectes amb una dotació de 96,5 milions i 27,5 milions es destinaran a la convocatòria Més Feina Jove, que es resoldrà el març del 2025.

A Lleida, a través de la convocatòria Més Feina, s’ha seleccionat un projecte de la Fundació Acció Contra la Fam, al qual es destinaran 517.148 euros. Els projectes inclouen itineraris individualitzats sobre formació per millorar l’ocupabilitat, la prospecció i la intermediació laboral, així com l’orientació laboral i, en cas d’aconseguir la inserció, el suport i el seguiment de la contractació.D’altra banda, el projecte de l’Associació Prosec, promotora social de Lleida, ha estat seleccionat a través de la convocatòria Més Infància, per al qual es destinaran 695.948 euros. Una de les responsables de l’entitat, Xesca Garcia, va explicar a SEGRE que el projecte està dirigit a famílies amb nens de 0 a 17 anys del Centre Històric de Lleida en situació de vulnerabilitat i va començar el juny passat, i ja han atès vint famílies i 32 nens i adolescents. Segons Garcia, s’ofereixen activitats de lleure, així com un reforç educatiu, atenció psicoterapèutica i tallers de parentalitat positiva. La idea, va afegir, és donar-li continuïtat fins al setembre del 2029 i atendre seixanta famílies i 96 nens i adolescents.Per la seua part, el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, assenyala que “volem donar oportunitats als col·lectius que més ho necessiten. Per això, mitjançant aquestes convocatòries reforcem el compromís històric dels nostres programes amb la inserció sociolaboral i la lluita contra la pobresa infantil”.

Fins al 16 d’octubre està oberta la convocatòria Més Feina Jove, que compta amb una dotació de més de 27 milions d’euros cofinançats entre la UE a través del Fons Social Europeu Plus amb 19.230.769 euros, i la Fundació La Caixa amb 8.383.665 euros. Està convocatòria està dirigida a entitats sense ànim de lucre que impulsin itineraris de formació per a joves de 16 a 29 anys.