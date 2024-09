Un nou fàrmac aconsegueix bons resultats en pacients amb tumors sòlids

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un assaig clínic del Vall d’Hebron Instituto d’Oncologia (VHIO) de Barcelona ha obtingut resultats "positius" en la prova en pacients del CFT1946, un nou fàrmac dissenyat per superar la resistència al tractament a tumors sòlids, informa el VHIO en un comunicat. L’oncòloga mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron i investigadora del VHIO María Vieito ha presentat els resultats de l’assaig aquest divendres en el marc del Congrés Esmo 2024, que se celebra del 13 al 17 de setembre al recinte de Fira Barcelona Gran Via a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Vieito ha explicat que entre el 7 i el 15% dels tumors presenten mutacions al gen BRAF, molt freqüentment en la posició BRAFV600, pel que el CFT1946 "va ser dissenyat per superar les limitacions dels inhibidors de BRAF clàssics". En les proves amb models preclínics, els investigadors van comprovar que el fàrmac era "capaç de degradar la proteïna canviada BRAF V600" i superar la resistència a la teràpia oncològica.

En l’assaig amb CGT1946 en monoteràpia, ja han participat 25 pacients amb melanoma, càncer de pulmó de cèl·lula no petita, càncer colorectal i altres tumors sòlids, i tots ells tenien la mutació BRAFV600. "El més important quan provem per primera vegada en persones un nou fàrmac és comprovar la seguretat", ha afirmat Vieito, que ha assegurat que l’assaig ha demostrat que el CFT1946 va ser ben tolerat. També ha assegurat que, a través de les anàlisis de mostres de plasma i teixit, van detectar "la degradació de BRAFV600E" i, quant a l’eficàcia antitumoral, van observar respostes parcials i estabilitat de la malaltia en 7 pacients. Vieito ha dit que "són resultats molt preliminars, però alhora prometedors per continuar avançant en la investigació d’aquest tipus de fàrmacs" dissenyats com a teràpia dirigida a una mutació concreta per evitar l’adquisició de resistència al tractament.