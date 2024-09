Un Obert amb aires nous

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Setanta entitats i comerços participaran aquest any en la quinzena edició de l’Obert del Centre Històric, que del 20 al 22 de setembre desplegarà més d’un centenar d’activitats per promocionar el cor de Lleida. L’alcalde de la cuideu, Fèlix Larrosa, va presentar ahir la iniciativa acompanyat del regidor Carlos Enjuanes. “L’Obert s’ha convertit en una gran festa del Centre Històric de caràcter social que té en compte la gran diversitat d’aquest barri, en el qual conviuen vuitanta nacionalitats”, va dir Larrosa, que va animar tota la ciutadania a participar en les diferents propostes.

Per primera vegada la iniciativa estarà organitzada per la regidoria de Participació i Drets Civils. En aquest sentit, va dir que l’Obert inicia “una etapa transformadora” que es reflecteix en la imatge del nou cartell, que fa referència a elements patrimonials, musicals, esportius i gastronòmics. Durant tres dies, el programa comptarà amb un ampli ventall d’activitats en catorze escenaris diferents. Per als més petits hi haurà jocs, contacontes i teatre familiar.

També s’incorporen propostes vinculades al feminisme amb Streetlab Violeta (una instal·lació interactiva de carrer que pretén difondre les problemàtiques feministes i fer conscienciació). A més, el Mercat de la Resurrecció de compra i venda de trastos se sumen aquest any a l’Obert, així com el Mercadet solidari de Mans Unides.

Durant la presentació, Larrosa va anunciar que a l’octubre l’ajuntament aprovarà la revisió de l’escut de la ciutat. “Hem seguit la recomanació que ens va fer la Generalitat sobre la revisió de l’escut de la ciutat i la seua legalització des del punt de vista de l’heràldica de les ciutats històriques de Catalunya”, va explicar el paer en cap.