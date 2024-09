Pluja de milions a Alguaire

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Administració de Loteria número 1 d’Alguaire va repartir ahir sis milions d’euros al vendre totes les sèries (10) del 70253, agraciat amb el primer premi del sorteig de la Loteria Nacional. En concret, l’establiment ubicat a la plaça de l’Església va vendre 100 dècims dotats amb 60.000 euros cada un. Els responsables de l’administració ja havien abaixat la persiana quan va transcendir el resultat del sorteig, que es va celebrar a les 13.00 hores, encara que van explicar que van rebre la trucada d’alguns veïns que van resultar afortunats.

“Ens han comunicat que hem donat el premi quan acabàvem de tancar i poc després ens han trucat alguns veïns que tenien el número premiat”, va explicar Montse Baradat, que es va mostrar “molt contenta” després de repartir ni més ni menys que un centenar de dècims afavorits. “Mai havíem repartit un premi tan gran”, va assenyalar Baradat, que va apuntar que “tots els dècims es van vendre per finestreta”. Va explicar que celebraran el premi demà, quan reobriran el local seguint amb l’horari habitual. “Imagino que ha quedat molt repartit perquè també hi ha molta gent de fora que estiueja al poble i aprofita per comprar loteria”, va dir la responsable de l’administració. El resultat del sorteig va córrer a tota velocitat per Alguaire, on el primer premi de la Loteria Nacional va ser a la tarda el tema de conversa en molts bars i grupets de veïns. Els més afortunats intentaven vetllar pel seu anonimat, a l’espera de poder cobrar els seus dècims. En plena celebració de la XIV Fira de la Figa, veïns que es trobaven a la terrassa d’un bar es van mostrar sorpresos per la pluja de milions al municipi i van explicar a aquest diari que “no sabem a qui ha pogut tocar”, però minuts més tard d’altres els assenyalaven com els guanyadors. “Aquest m’ha dit que té un dècim i que li han tocat 60.000 euros”, assenyalaven sobre l’atzar a la localitat. La Loteria Nacional també va deixar ahir un pessic de la seua sort a Lleida ciutat, on va caure un segon premi de 12.000 euros. L’Administració número 6, ubicada a l’avinguda Balmes, va vendre per terminal un dècim del número 37762. Aquest segon premi, dotat amb 120.000 euros a la sèrie, també va repartir diners a Alacant, Barberà del Vallès i Sevilla. Val a recordar que, fa unes setmanes, el 29 d’agost, aquest mateix sorteig de la Loteria Nacional en l’edició del dijous va agraciar Alcarràs. En total es van repartir 300.000 euros amb la venda de deu dècims del número 97379 (30.000 euros cada un) a l’Administració número 1 d’aquest municipi del Segrià.

El mateix sorteig va deixar 2,4 M€ l’any passat a Lleida ciutat

No és la primera vegada que la Loteria Nacional rega milions a les comarques lleidatanes en els últims mesos. El juliol de l’any passat, l’administració del carrer del Carme de Lleida va vendre 4 sèries d’un número agraciat amb un altre primer premi. En total es van repartir 2,4 milions, ja que cada dècim estava dotat amb 60.000 euros. Alcarràs va obrir amb tota l’esplendor el 2023 i el 2 de gener va entregar un premi de 14,2 milions en el sorteig del Gordo de la Primitiva. El bitllet es va vendre a l’administració del carrer La Bassa, que 4 dies després despatxava un premi del Nen.