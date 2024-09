Vithas ofereix proves de càncer de pròstata gratuïtes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’hospital Vithas Lleida oferirà proves de detecció primerenca del càncer de pròstata (PSA) des de demà i fins divendres vinent 20 de setembre coincidint amb la celebració del Dia Europeu de la Salut Prostàtica, que té lloc avui. Aquesta iniciativa es realitza amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de la detecció precoç i oferir als ciutadans eines essencials per a la prevenció. Tots els interessats a realitzar-se una prova hauran de demanar cita prèvia trucant al telèfon 636 15 08 85 o acudint directament al Centre Mèdic Vithas Lleida.

Així, durant l’examen es portarà a terme una anàlisi de sang i s’haurà de respondre una enquesta sobre els hàbits miccionals. L’esmentada prova té per objectiu mesurar el nivell de PSA, o antigen prostàtic específic, a la sang. Es tracta d’una proteïna que pot indicar la presència de tumors prostàtics.En cas de detectar-se un risc de càncer de pròstata, els pacients rebran una primera consulta gratuïta amb un uròleg especialitzat del mateix hospital.Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), el càncer de pròstata representa el 22,9 per cent dels càncers no melanoma que afecten els homes a Espanya, amb més de 29.000 casos diagnosticats anualment. En paraules del doctor Pep Auguet, uròleg de Vithas Lleida: “La detecció precoç és la millor manera de cuidar la nostra salut prostàtica. Una prova PSA a temps pot ser la diferència entre un tractament senzill i un de més complicat”. A més, apunta que “les revisions periòdiques a partir dels 50 anys són essencials, ja que, als seus estadis inicials, el càncer de pròstata no mostra símptomes”.Per aquesta raó, l’equip mèdic de Vithas Lleida insta la comunitat a aprofitar aquesta oportunitat i a estar-ne informat, ja que la detecció primerenca pot marcar la diferència en el tractament i pronòstic d’aquesta malaltia. Val a assenyalar que el grup Vithas està integrat per 20 hospitals i 38 centres distribuïts per 14 províncies.