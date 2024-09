La DGT avisa: amb la taxa de 0,2 d’alcohol "no es pot beure absolutament res"

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El director general de Trànsit, Pere Navarro, declara en una entrevista amb EFE que la nova taxa de 0,2 grams d’alcohol per litre de sang (0,1 mil·ligrams en litre per aire aspirat) equival a "tolerància zero", per la qual cosa adverteix els conductors: "No es pot beure absolutament res".

Navarro ha explicat que la rebaixa de 0,5 a 0,2 g/l, que es materialitzarà com més aviat millor encara que no creu que sigui aquest any, ve avalada per un recomanació de la Comissió Europea com a mesura per disminuir la sinistralitat, així com per les peticions de nombroses associacions de víctimes i fundacions de l’àmbit de la seguretat social.

A més, països com Suècia i Noruega, referents en aquest camp, tenen també establert un 0,2 i va en coherència amb les campanyes de la Direcció General de Trànsit (DGT) que adverteixen que "si beus no condueixis" o "només zero té zero conseqüències", indica.

Per què no es fixa una taxa zero llavors? El responsable de la DGT advoca per superar el debat del "consum moderat" i per no entrar en disquisicions sobre com pot afectar als nivells d’alcohol el sexe o l’edat. "No es pot beure i conduir", insisteix.

Preguntat per què llavors no s’estableix la taxa zero, es remet a la recomanació de la Comissió Europea, a Suècia i Noruega, països en els quals s'emmiralla Espanya, i que hi ha alguns processos digestius que poden donar nivells en sang, la qual cosa "tècnicament ens podria crear algun conflicte".

Creu que hi ha prou consens sobre la mesura. "No hem vist cap opinió en contra, la qual cosa en aquest país i en aquests moments, és important", assegura.

Pere Navarro rebutja que fixar una taxa zero sigui impopular, alhora que no creu que la de 0,2 creï confusió al conductor que pugui pensar que té marge per beure, perquè- diu- a Espanya si s’expliquen bé les coses "el ciutadà ho entén i respon".

"És absurd el debat d’una cervesa sí, dos no, o una copa de vi si i dos no. Pots beure el que vulguis, però no si has de conduir, no", insisteix.

Un salt qualitatiu en la reducció de la mortalitat

Navarro apunta que el país està "estancat" en xifres de 1.800 morts cada any i 9.200 ferits hospitalitzats i "no podem resignar-nos, ni quedar-nos de braços plegats comptant víctimes".

Alguna cosa calia fer i la rebaixa de la taxa d’alcoholèmia al volant és "un pas que ens fa la impressió que tindrà els seus efectes en la reducció de la sinistralitat", recalca el director de trànsit.

Encara que reconeix que no hi ha estudis que quantifiquin amb dades aquesta disminució d’accidents, es mostra convençut que suposarà un salt qualitatiu en la reducció dels sinistres mortals.

A la pregunta de per què no s’ha fet abans tenint en compte que la taxa del 0,5 està en vigor des de 1990, Navarro ha explicat que "la societat va evolucionant i hi ha un moment en què és madura i t’ho demana, que és el que ha passat ara."

Després de l’alcohol, toquen les drogues

Quant a si la mesura es pot extrapolar al consum de drogues al volant, ha assegurat que li agradaria, si bé "és més complex. Amb l’alcohol tenim unes taxes molt marcades, amb les drogues encara no hem arribat a poder identificar el nivell exacte, amb la qual cosa només es parla de presència o no en l’organisme".

El director de trànsit ha reconegut que la presència d’estupefaents als conductors va en augment, per la qual cosa ha apuntat que "després de l’alcohol toca insistir amb el tema de les drogues".