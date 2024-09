Dia de la Bici a les Borges en la Setmana de la Mobilitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Borges Blanques va celebrar ahir el Dia de la Bicicleta en el marc de la Setmana Europea de Mobilitat 2024. La jornada va començar a les 9.30 hores, amb la sortida des de la placeta del Terrall, i va finalitzar a l’ermita de Sant Salvador, on hi va haver un dinar per als participants i els més petits van poder disfrutar d’una actuació infantil a càrrec d’Albert Show.

D’altra banda, la Paeria tornarà a sumar-se aquest any a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura amb activitats que començaran el dimecres 18 de setembre amb la presentació del pla Metromit de Lleida, en el qual s’indica el temps de desplaçament caminant entre diferents punts neuràlgics i d’interès de la ciutat. Dijous es presentarà el projecte Un mes sense el meu cotxe, del qual es farà una prova pilot amb deu persones voluntàries i la Llotja acollirà una conferència per presentar les propostes definitives del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Lleida. Divendres tindrà lloc la iniciativa Cotxe Multiusuari i finalment el diumenge 22 es farà la tradicional pedalada popular amb activitats a l’avinguda Rovira Roure i a la plaça Ricard Viñes.