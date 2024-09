Els presos amb delictes de sang no podran treballar a la cuina de les presons catalanes

Treballadors es concentren en la presó de Mas d’Enric per recordar Núria López, la cuinera assassinada el 13 de març del 2024. CSIF

Publicat per efe

Els presos involucrats en delictes extremadament violents, com assassinats o lesions greus, no podran treballar a les cuines de les presons de Catalunya ni en tallers on hagin de manipular instruments perillosos.

En declaracions a EFE, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat que s’han revisat les circulars que regulen l’accés dels reclusos a llocs de treball als recintes penitenciaris per incorporar la nova mesura, que veta l’accés a les cuines dels presos amb delictes de sang, tant penats com preventius.

L’accés dels interns a feines que impliquin maneig d’instruments perillosos estava en revisió des del passat de mes de març, quan una cuinera de la presó Mas d’Enric del Catllar va morir assassinada per un pres que treballava amb ella i que complia condemna per assassinat.

El crim va posar dret de guerra als funcionaris de presons, que van mantenir en suspens la consellería, en vigílies de les últimes eleccions catalanes del 12M, amb una onada de mobilitzacions que van tensar els centres penitenciaris.

L’anterior equip que liderava el Departament de Justícia, amb l’exconsellera Gemma Ubasart al capdavant, havia confeccionat una nova circular, que havia d’entrar en vigor l’octubre vinent, que no impedia als presos involucrats en delictes de sang de treballar a les cuines sempre que complissin una sèrie de requisits de bona conducta.

Un nou protocol

Espadaler, que a finals del mes passat va situar Elena Pérez a front de la secretaria general de Mesures Penals -en substitució d’Amand Calderó, molt qüestionat pels sindicats de presons-, ha impulsat el nou protocol, que entra en vigor avui mateix, a la recerca d’un "equilibri" entre la seguretat dels recintes i l’objectiu de reinserció dels presos.

"Es tracta d’equilibrar dos qüestions que són d’igual importància, la seguretat a la feina per part dels servidors públics i els drets dels interns, i preservar una cosa que és substantiva, que és la convivència en els centres," ha explicat el conseller.

Per a Espadaler, es tracta d’un mesurada "de sentit comú", perquè resulta difícil entendre que algú que té delictes violents, de vegades amb armes blanques, amb resultat de mort o lesions greus, pugui treballar amb determinades eines, com ganivets".

El conseller insisteix que el "sentit últim" de la presó és la reinserció, com estableix la mateixa Constitució: "És un binomi que mai es pot perdre de vista, la seguretat dels centres però també les condicions de vida dels interns.