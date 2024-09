La presó de Lleida destina a la cuina un reclús condemnat per assassinat

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un intern de Ponent condemnat per un homicidi amb arma blanca torna a treballar des de la setmana passada a la cuina del centre i pot tenir accés a ganivets. Al març van ser apartats cinc reclusos condemnats per delictes de sang d'aquest espai per reforçar la seguretat arran de l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric.

La cuina de la presó Ponent torna a acollir des del 28 d’agost un intern que compleix condemna per un crim, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents. Val a recordar que el març passat van ser apartats cinc interns de la presó lleidatana –també es va prendre aquesta mesura en altres centres penitenciaris– després de l’assassinat d’una cuinera a Mas d’Enric, a Tarragona, en mans d’un reclús. “Aquesta decisió resulta controvertida i preocupant, tenint en compte els precedents”, afirmen aquestes fonts.

Aquest intern que treballa a la cuina de Ponent seria un dels cinc que van ser apartats, tres per homicidi i dos per actes violents. Es tracta d’un home que el 2018 va ser condemnat a 15 anys de presó per assassinar un compatriota pakistanès a Barcelona, segons les mateixes fonts. Concretament, va agredir la víctima, que va ser traslladada a l’hospital. Posteriorment, el va apunyalar mortalment quan va sortir de l’hospital. Es tracta d’un home que ha acumulat diversos expedients a la presó lleidatana, almenys un per una baralla amb un altre intern i per tinença d’objectes prohibits. També s’hauria mostrat reticent a la seua rehabilitació i hauria rebutjat tractaments. Abans de la cuina, l’intern també va treballar als tallers ocupacionals del centre lleidatà però el van expulsar per baix rendiment i repetides faltes d’assistència. Aquesta nova situació ha generat preocupació i no ha transcendit el motiu pel qual s’ha produït.

Al març, quan es va produir la mesura d’apartar de la cuina els interns condemnats per delictes de sang, des del departament de Justícia van assenyalar a aquest diari que, si algun director i la junta de tractament han considerat preventivament que és necessari canviar de destinació alguns interns, no hi ha cap problema, ja que la prioritat és reforçar la seguretat i la seua percepció. Van afegir que “són moviments naturals” en el context actual en el qual “la prioritat és que interns i treballadors estiguin segurs”. Van indicar que aquesta recol·locació va en la línia de la revisió dels criteris per decidir que un intern pugui accedir a la cuina, segons va anunciar la llavors consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Ramon Espadaler l’ha substituït en el càrrec al govern socialista de Salvador Illa. Després del crim de Mas d’Enric, hi va haver protestes dels funcionaris per demanar més seguretat (vegeu el desglossament).

“Només demanem tornar vius a casa”

Un centenar de funcionaris de la presó Ponent es van concentrar el 23 de juliol passat davant de les portes del centre per reclamar més seguretat. La protesta va venir motivada per l’agressió soferta dies enrere a una companya lleidatana en mans d’una reclusa de la presó de Mas d’Enric. L’agressora va intentar asfixiar-la i li va arrancar diversos flocs de cabell al provar d’evitar que es barallés amb una altra interna. Aquesta és l’última de diverses protestes per exigir més seguretat. “Només demanem tornar vius a casa”, van assegurar els funcionaris i els sindicats, que van reclamar més recursos i van tornar a insistir que les agressions a les presons no paren d’augmentar, per la qual cosa van reclamar mesures. En la protesta hi havia la imatge de fons de Núria López, la cuinera assassinada el març a Mas d’Enric. Llavors, els concentrats van exigir la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart –que ha estat cessada pel canvi de govern–, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Una altra de les qüestions a què haurà de fer front Ramon Espadaler és el futur de la presó lleidatana i si sotmet a una reforma integral o s’optarà per la construcció d’una de nova en una altra ubicació que l’actual. El centre penitenciari uneix les antigues Lleida-1, construïda el 1954, i Lleida-2, el 1984.