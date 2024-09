El tractament antibiòtic en infeccions respiratòries es podria reduir

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una revisió mèdica recent publicada a la revista eClinicalMedicine suggereix que es podria personalitzar i reduir la durada dels tractaments antibiòtics per a la majoria d'infeccions respiratòries. Aquesta investigació, liderada per Carl Llor, un reconegut investigador de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol), obre la porta a una nova forma de gestionar les infeccions, adaptant el tractament a les necessitats específiques de cada pacient. A més, desafia la creença tradicional que els tractaments llargs són sempre més eficaços i destaca els beneficis de reduir-los.

Beneficis de reduir la durada del tractament antibiòtic

Un dels aspectes clau que destaca aquest estudi és que, en molts casos, reduir la durada del tractament antibiòtic pot ajudar a minimitzar el risc de resistència antimicrobiana. Aquest és un dels problemes de salut pública més importants a escala mundial, causat en gran part per l'ús excessiu i innecessari d'antibiòtics. A més, l'escurçament del tractament també podria reduir els efectes secundaris de la medicació, com ara problemes digestius o al·lèrgies.

A les consultes d'atenció primària, on es prescriuen aproximadament el 80% dels antibiòtics, aquest estudi posa en evidència que sovint s'aconsellen pautes excessivament llargues, quan una durada menor seria igual d'efectiva. Això obre un debat important sobre la necessitat d'ajustar els protocols de prescripció.

La importància de la individualització del tractament

Una de les conclusions més significatives de la revisió és que cada pacient té una resposta diferent als antibiòtics, depenent de factors com l'edat, la presència de comorbiditats, altres malalties cròniques o l'estat del sistema immunitari. Això fa que una pauta antibiòtica estàndard no sigui adequada per a tothom. Per exemple, mentre que alguns pacients podrien necessitar un tractament de set dies, d'altres podrien obtenir els mateixos beneficis amb només tres dies de medicació.

En entorns hospitalaris, es fan servir biomarcadors per determinar la durada òptima del tractament antibiòtic, però aquests recursos sovint no estan disponibles en l'atenció primària. Això fa que la personalització del tractament sigui més difícil en aquest àmbit, tot i que és on es prescriuen la majoria d'antibiòtics.

Futurs estudis per confirmar l'eficàcia de la reducció del tractament

Tot i que els resultats d'aquesta revisió són prometedors, els autors de l'estudi assenyalen que encara són necessaris més investigacions per confirmar l'eficàcia de la reducció del tractament antibiòtic. En aquest sentit, un assaig clínic aleatori seria fonamental per comparar la durada individualitzada del tractament amb la pràctica clínica habitual. De fet, està previst que l'IDIAPJGol lideri properament un estudi per aprofundir en aquest tema.

En conclusió, aquest estudi planteja una nova forma d'enfocar el tractament de les infeccions respiratòries, proposant un model més personalitzat i menys agressiu amb l'ús d'antibiòtics. Si els resultats es confirmen, podrien tenir un impacte significatiu en la lluita contra la resistència antimicrobiana i en la millora de l'atenció al pacient, reduint els efectes secundaris innecessaris i promovent una prescripció més racional i ajustada a cada cas.