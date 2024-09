Busquen voluntaris a Lleida per recaptar fons contra l’Alzheimer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres demències de Lleida busca persones voluntàries per participar en la seua jornada d’acapte, que tindrà lloc divendres a la ciutat, la vigília del Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de setembre). Van explicar que “necessitem voluntaris per ajudar-nos en les taules que instal·larem en diferents punts de la ciutat”.

Les persones interessades poden contactar amb l’entitat trucant al telèfon 973 22 89 88, enviant un whatsapp al 648 403 769 o a través del correu electrònic afall@afall.es.

També l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC) organitza un programa d’activitats per conscienciar sobre les malalties neurodegeneratives. Els actes van arrancar ahir amb una taula informativa i petitòria al mercat setmanal. Seguiran demà amb una xarrada sobre la felicitat de David Jorba, i la jornada central serà diumenge amb la XXII Marxa Popular contra l’Alzheimer i l’actuació de l’Escola de Dansa Tàrrega i Ondara Gospel. Els diners recaptats es destinaran a recursos per atendre les més de 60 persones que utilitzen el centre de dia en l’actualitat. Des de l’entitat van destacar que les obres de construcció del nou centre de dia especialitzat en demències, amb una inversió de 2,4 milions, avancen a bon ritme i la previsió és que pugui entrar en funcionament d’aquí a un any. Així mateix, entitats catalanes van reclamar ahir que la resposta a l’Alzheimer sigui una “prioritat” per a les institucions i que s’implementin les polítiques necessàries per adaptar-se al canvi demogràfic i a la seua incidència