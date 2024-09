Dominique Pelicot: "Soc un violador, com tots els altres acusats, que ho sabien tot"

Imatge de Gisèle Pelicot, la dona a qui el seu marit va estar drogant durant gairebé deu anys perquè fos violada per desenes d’homes en estat inconscient.EFE/ Egar Sapiña Manchado

Verificat per

Dominique Pelicot ha reconegut aquest dimarts en el judici a Avinyó en el qual està acusat de drogar la seua dona durant gairebé deu anys per oferir-la a desenes d’homes que també abusaven sexualment d’ella, que és un violador, com la resta d’acusats.

"Soc un violador, com tots els acusats en aquesta sala, que al vindre coneixien el seu estat", ha afirmat amb referència al fet que els altres homes sabien que la seua dona, Gisèle Pelicot, es trobava en estat d’inconsciència a causa dels ansiolítics que li donava.

Després d’haver començat la seua declaració entre plors, quan ha recordat els abusos sexuals que afirma que va patir quan tenia 9 anys i la violació que va presenciar els 14, ha reconegut els fets que se li imputen "en la seua totalitat".

"No es mereixia això", ha subratllat amb referència a la seua exdona (el divorci es va formalitzar a l’agost) després d’insistir que els altres 50 homes que s’asseuen al banc els acusats juntament amb ell estaven al corrent dels seus procediments i "no poden dir el contrari".

Alguns d’aquests acusats afirmen que no sabien que Gisèle Pelicot estava inconscient, sota els efectes dels ansiolítics, quan tenien relacions sexuals amb ella, i pensaven que tot formava part de les fantasies sexuals que compartia la parella, i que per tant hi havia consentiment dels dos.

Ella ha afirmat per la seua part, en una reacció a aquesta primera declaració de Dominique Pelicot, que en els 50 anys que va viure amb el seu marit no va poder imaginar-se que la violés, que no va dubtar d’ell ni un sol segon", i que li tenia confiança.

"Durant 50 anys, vaig viure amb un home del qual no imaginava que pogués cometre aquests actes de violació. Ell és conscient d’aquests actes de violació, però jo no vaig dubtar d’aquest home ni un sol segon. Tenia plena confiança en ell".

Ha afegit, a més, que "durant 50 anys vaig estimar aquest home, malgrat algunes fases" i que tenia tal confiança en ell que li haurien pogut tallar les dos mans per creure el que li deia.

El principal acusat va assenyalar que si bé "mai no vaig considerar la meua dona com un objecte, desgraciadament els vídeos mostren el contrari".

Després de ser detingut el setembre de 2020 per gravar sota les faldilles unes dones en un supermercat de la ciutat de Carpentras, els investigadors que van fer un registre a casa seua van trobar en un disc dur centenars de vídeos i fotos que ell havia fet durant les sessions d’abusos sexuals de la seua dona drogada a què va convidar desenes d’homes.

Aquests vídeos i aquestes fotos són els que han permès identificar més de mig centenar d’homes, dels quals 49 estan sent jutjats en aquest procés que va començar el 2 de setembre, i en el qual cada un d’ells podria ser condemnat a 20 anys de presó per violació agreujada.

Dominique Pelicot ha recordat que "gràcies a aquests vídeos s’ha pogut trobar qui hi va participar" i ha mirat llavors els altres acusats. Ha assenyalat que els guardava, precisament, per tenir un registre d’aquests participants, pel plaer de contemplar-los i per "vici".

Dominique Pelicot ha fet entre sanglots aquesta primera declaració que s’havia posposat des de fa una setmana per la seua malaltia, i que havia conduït a la suspensió de les sessions del judici divendres passat i ahir, dilluns.

Un equip de dos metges que el va examinar a petició del president del Tribunal del Criminal de Vaucluse, Roger Arata, va dictaminar que el principal acusat estava en condicions d’acudir al judici avui, però amb una sèrie d’adaptacions. D’una banda, amb pauses de 15 a 20 minuts cada 90 minuts de declaració, i per una altra amb un seient adaptat, en particular amb un coixí. Segons la seua advocada, Béatrice Zavarro, al principal acusat se li va trobar una pedra a la bufeta i pateix una infecció renal.