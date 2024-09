Els reclusos per assassinat ja no podran treballar a la cuina de les presons

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els presos involucrats en delictes extremadament violents, com assassinat o lesions, no podran treballar a les cuines de les presons catalanes ni en tallers on hagin de manejar instruments perillosos. Així ho va assenyalar ahir el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a l’explicar que s’han revisat les circulars que regulen l’accés dels reclusos a llocs de treball als recintes penitenciaris per incorporar la nova mesura, que veta l’accés a les cuines dels presos amb delictes de sang, tant penats com preventius.

L’accés dels interns a treballs que impliquin maneig d’instruments perillosos estava en revisió des del passat de mes de març, quan una cuinera de la presó Mas d’Enric del Catllar (Tarragona) va ser assassinada per un pres que treballava amb ella i que complia condemna per assassinat. L’anterior equip que liderava el departament de Justícia, amb l’exconsellera Gemma Ubasart al capdavant, havia confeccionat una nova circular, que havia d’entrar en vigor l’1 d’octubre vinent, que no impedia als presos amb delictes de sang treballar a les cuines sempre que complissin una sèrie de requisits de bona conducta.Espadaler ha impulsat un nou protocol que va entrar en vigor ahir i que busca “un equilibri entre la seguretat dels recintes i l’objectiu de reinserció dels presos”. Per la seua part, fa unes setmanes Justícia va retirar de la cuina de la presó de Ponent un reclús condemnat per assassinat que ja havia estat apartat el mes de març, juntament amb uns altres quatre presos amb delictes de sang. Va ser retirat després de publicar SEGRE que havia tornat a la cuina.

La presó Ponent ha registrat 29 agressions a funcionaris

El Centre Penitenciari Ponent ha registrat aquest any –fins al 31 de juliol– 29 agressions a funcionaris i uns altres 19 incidents, segons el sindicat Csif. S’han produït sis agressions greus, cinc de lleus i 18 temptatives. Pel que fa als incidents, s’han produït set incendis, una mort per causa natural, dos sobredosis i nou temptatives de suïcidi. Són registres inferiors al mateix període de l’any passat quan hi va haver 41 agressions i 20 incidents, la qual cosa representa un descens del 21%. El sindicat va exigir ahir transparència i mesures urgents per millorar la seguretat a les presons catalanes ja que considera que el 2024 està sent “crític” per “l’increment de violència”. En el conjunt de les presons catalanes, el sindicat assenyala que hi ha hagut un increment i que en el 20% dels incidents hi ha un component de violència sexual.