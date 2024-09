La Pedalada Popular de Lleida, aquest diumenge des de Ricard Viñes

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de Lleida organitza aquest diumenge 22 de setembre una nova edició de la Pedalada Popular, amb activitats al carrer durant tot el matí, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2024. El punt de trobada serà l’avinguda Alcalde Rovira Roure i la plaça Ricard Viñes, on a les 11.00 hores hi haurà la sortida, i també l’arribada i les diferents activitats. L'anterior edició va aplegar unes 1.500 bicicletes i s'espera que enguany se superi aquesta xifra.

La pedalada tindrà un recorregut circular de 9 quilometres, apte per a tots els públics. Els participants podran recollir la seva matrícula a partir de les 9.30 hores. Per participar en l'activitat no cal inscripció prèvia. En el context de la Setmana de la Mobilitat, la pedalada serà una celebració per conscienciar sobre els avantatges per a la salut de moure's a peu o en bici, així com dels beneficis que té pel medi ambient prioritzar l'ús de transport públic i reduir el vehicle privat.