Quan i com veure l’eclipsi lunar del dimecres 18 de setembre

Publicat per redacció



Verificat per Creat: Actualitzat:

La matinada de dimecres serà testimoni d’un fenomen astronòmic excepcional: la segona de les quatre "superllunes" que s’observaran aquest any, que a més inclourà un eclipsi parcial que podrà apreciar-se a simple vista des d’Espanya. Aquest eclipsi es manifestarà com una petita "mossegada" al disc lunar i serà visible sense necessitat de telescopis o instruments especialitzats des de l’Àfrica, Europa i Amèrica, fent d’aquest esdeveniment una mica accessible per a tots els aficionats a l’astronomia i al públic en general.

A diferència dels eclipsis solars, que requereixen protecció ocular per evitar danys en la vista, els eclipsis lunars són completament segurs d’observar sense cap precaució addicional. Aquest tipus de fenomen es pot disfrutar a simple vista, el que el converteix en una excel·lent oportunitat per observar el cel nocturn sense la necessitat d’equip especialitzat. La superlluna d’avui serà visible a múltiples regions del món, permetent que milions de persones puguin contemplar-la, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Aquest esdeveniment no és l’únic fenomen astronòmic significatiu de l’any. De fet, és el penúltim dels grans esdeveniments astronòmics programats per a 2024. El calendari es completarà amb un eclipsi anular de Sol, que tindrà lloc el proper 2 d’octubre. No obstant, aquest eclipsi solar anular només serà visible des d’algunes àrees específiques de Sud-amèrica, la qual cosa fa que la superlluna i l’eclipsi parcial d’aquesta nit siguin dels últims grans esdeveniments astronòmics visibles a nivell mundial abans de finalitzar l’any.

A Espanya, tant a la península com a les Illes Canàries, l’eclipsi parcial començarà al voltant de les 4:12 (hora peninsular), abastarà el seu punt màxim a les 4:44, moment en què la "mossegada" a la lluna serà més visible, i acabarà les 5:18, quan la Lluna recuperi la seua brillantor i forma completa. Aquest eclipsi parcial coincidirà amb la superlluna, la qual cosa permetrà als observadors veure una lluna més gran i brillant del normal, amb un petit enfosquiment parcial en una de les seues vores.

Les prediccions meteorològiques per a Espanya, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), apunten que la visibilitat de l’eclipsi pot estar compromesa en algunes regions a causa de la nuvolositat. En particular, s’esperen cel cobert a l’est de la península, Balears i Canàries, el que podria dificultar l’observació del fenomen en aquestes àrees. Tot i així, en altres zones del país, si el cel està serè, l’espectacle serà fàcilment observable.

Encara que els eclipsis lunars no són particularment rars, ja que es produeixen entre quatre i set vegades a l’any, el d’aquesta nit té una particularitat que ho fa més interessant: coincideix amb una superlluna. Aquest tipus de lluna es produeix quan el satèl·lit natural de la Terra es troba en el seu punt més proper al nostre planeta, el que provoca que es vegi fins a un 14% més gran i fins a un 30% més brillant de la qual cosa normalment apareix durant una lluna plena estàndard.

L’eclipsi parcial d’aquesta nit serà un fenomen subtil. Durant la fase de penombra, la Lluna passarà per l’ombra externa de la Terra, la qual cosa causarà un lleuger enfosquiment a la seua superfície, encara que serà gairebé imperceptible a simple vista. Tanmateix, durant la fase parcial de l’eclipsi, es veurà una petita "mossegada" a la vora de la lluna, que serà molt més visible i cridanera. Aquest efecte serà el resultat de la Terra interposant-se entre el Sol i la Lluna, projectant una petita ombra sobre la superfície lunar.

La superlluna té lloc quan la Lluna està en la seua fase plena i, alhora, es troba en el seu punt més proper a la Terra durant la seua òrbita el·líptica. Això fa que la lluna plena es vegi més gran i brillant del normal. El 2024, tindrem l’oportunitat de presenciar quatre superllunes en total, i la d’aquesta nit serà la segona de l’any. La combinació d’aquest fenomen amb l’eclipsi parcial la converteix en una experiència astronòmica doblement especial.

La combinació d’una superlluna i un eclipsi parcial visible a simple vista sense cap risc per a la vista, el converteix en un esdeveniment astronòmic imperdible.