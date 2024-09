Catalunya activa el pla per inundacions aquest dijous a la tarda i divendres al litoral

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla especial d’emergències per risc d’inundacions a Catalunya (Inuncat), atesa la previsió de pluges intenses a partir d’aquest dijous a la tarda i aquest divendres al litoral i prelitoral de Barcelona, de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que poden comportar "creixement sobtat" de barrancs, torrents i rieres amb risc d’inundació.

En un comunicat de Protecció Civil, han explicat que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat d’un avís de perill per intensitat de pluja (40 litres per metre quadrat en 30 minuts) a tot el litoral i prelitoral català, excepte a les comarques de Girona, i amb més probabilitat a les comarques del litoral. Han destacat que les precipitacions intenses es produiran de forma local i no a tot el territori alhora, i preveuen que les pluges puguin ser persistents al litoral, sobretot al sud, pel que ha emès un avís de perill per acumulació de pluja (100 litros/m2 en 24 hores) que afecta especialment el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i Tarragonès. El període de més probabilitat d’aquestes pluges és aquest divendres, però el fenomen començarà dijous. Per aquesta raó, Protecció Civil remarca la importància de no travessar rieres, barrancs, torrents, ni cap zona inundable on plogui o on hi hagi acumulació d’aigua.