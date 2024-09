El circ contemporani de Nilak farà parada a Rialp del 4 al 13 d'octubre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte Nilak d’arts escèniques va nàixer fa quatre anys amb la voluntat d’arribar a aquelles poblacions que no tenen teatre físic. Amb aquesta premissa, la iniciativa farà parada a Rialp del 4 al 13 d’octubre. Durant aquestes dos setmanes el municipi del Pallars Sobirà acollirà set espectacles, a més de tallers, exposicions i visites guiades. Així, el cartell comptarà amb propostes de la mà de la Cia Càndida, la companyia D’Click, l’associació cultural de joves Els Esmolets de Sort, Planeta Trampolí o l’Esbart Dansaire Els Muntanyesos, entre molts altres participants. Oriol Escorcell, membre del projecte Nilak, va destacar que per primera vegada han col·laborat amb altres festivals que se celebren al territori, com per exemple el Dansàneu i Lo Llumener.Aquesta serà la segona vegada que Nilak tindrà com a escenari la demarcació de Lleida, després de fer parada a Vilaller l’octubre de l’any passat. Pel seu costat, l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, va dir que “comptar amb projectes com aquest al municipi és una oportunitat de poder gaudir d’espectacles culturals que d’una altra manera no serien possibles”. En aquesta línia, Sabarich va aplaudir que Nilak dona la possibilitat de participar a entitats locals, que formen part de la programació. Les entrades es posaran a la venda a preus populars a l’ajuntament de Rialp, a partir del 27 de setembre, o al portal web entradium.com, a partir del dia 28.