Compte enrere per al primer GAMMA

Compte enrere per a la primera edició del GAMMA, el festival d’art urbà de Lleida que agafa el relleu del _potFest. Del 7 al 13 d’octubre, el certamen convertirà el barri de Balàfia en l’escenari de “la festa major de l’art” amb la creació de quatre murals de la mà de destacats artistes nacionals i internacionals. Smug One (Austràlia), Mr. Difuz (Marsella), Irene López (Barcelona) i els lleidatans Blai Baules i Francesca Vasile, integrants de CactuSoup Studio, posaran color a gairebé 1.000 metres quadrats de paret amb obres que plasmaran la històrica lluita feminista i obrera d’aquest barri. En concret, els murals se situaran als carrers Rosa Parks (número 23), Escultor Corselles (16), del Cartoixà Telm (7) i l’avinguda Alcalde Porqueres (117). La directora del festival, la reconeguda muralista lleidatana Lily Brick, va explicar ahir que la iniciativa dona continuïtat al _potFest amb una visió renovada. Aprofitant la seua experiència en festivals artístics d’arreu del món, va dir que el GAMMA vol anar més enllà de la mera exhibició artística, ja que vol ser una plataforma per a la integració social, cultural i social de la ciutat. Per això han programat multitud d’activitats paral·leles, com una taula redona amb els muralistes convidats o tallers per a veïns de totes les edats impartits pels alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega. La plaça de les Magnòlies serà el centre neuràlgic del festival, on dissabte dia 12 d’octubre hi haurà nou tallers d’art i artesania.

Així mateix, hi haurà dos festes de clausura obertes a tot el públic. La primera tindrà lloc dissabte a la nit al Club Cotton, on hi haurà una proposta interactiva i música electrònica a càrrec del centre de formació Ilerna, així com un espectacle de pintura en directe a càrrec de cinc alumnes del grau d’Il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol. La segona festa serà diürna i se celebrarà el 13 d’octubre a la plaça de les Magnòlies. Tres grafiters pintaran un camió en un entorn animat amb música i una food truck de La Capital. A l’acte de presentació del festival d’art urbà també van assistir les regidores Pilar Bosch i Carme Bosch, així com alguns dels artistes, patrocinadors i veïns del barri de Balàfia.