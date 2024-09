La Sagrada Família preveu acabar a finals del 2025 la torre de Jesucrist coronada per una creu de quatre braços

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sagrada Família preveu finalitzar a finals del 2025 la torre de Jesucrist, de 172,5 metres d’alçada i coronada per una creu de 100 tones i quatre braços de 17 metres d’alçària i de 13,5 metres d’amplada. La creu es preveu que sigui beneïda i inaugurada al juny del 26 coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Tot i això, encara no està tancada la data de quan es podran començar a fer visites a la creu, que tindrà una capacitat per onze persones. El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha explicat que el nombre de visitants dels vuit primers mesos de 2024 ha estat de 3.324.000.

Faulí ha repassat l’evolució de la construcció aquest 2024 i ha destacat que una de les fites destacades és la finalització de la torre de Jesucrist el 2025. Ha indicat que es preveu que a finals del 2024 es col·loqui el darrer panell, el dotzè, per iniciar la darrera part de la torre: el terminal de la creu.

La torre estarà coronada per una creu de 100 tones i de quatre braços de 17 metres d’alçària i de 13,5 metres d’amplada, revestida de vidre i ceràmica esmaltada en blanc. Faulí ha explicat que la creu és acampanada i els braços creixen cap a les puntes, “com gairebé totes les creus de Gaudí”. La creu, ha indicat, al ser blanca reflectirà el sol de cada dia i anirà canviant d’aspecte depenent del moment del dia, i de nit estarà il·luminada.

De fet, aquests dies, durant les jornades de portes obertes, del 21 al 24 de setembre, es podrà visitar al mati de materials un fragment del prototip de la creu que coronarà la torre de Jesucrist, concretament, la meitat d’un braç de la creu. A les jornades de portes obertes, enguany 20.000 persones podran visitar la basílica gràcies a un sorteig obert en el qual s’han inscrit 66.580 persones.

La torre es preveu que estigui acabada a finals del 2025 i que la creu sigui beneïda i inaugurada al juny del 26. Faulí ha apuntat que l’interior de la creu estarà acabat a mitjans del 26, però pel que fa la visita, la Junta encara ho ha d’estudiar i no està tancat de quina manera es produirà ni a partir de quan.

Capella de l’Assumpta

Faulí també ha explicat que durant aquest any 2024 s’ha avançat en la construcció de la capella de l’Assumpta. Actualment, des del carrer de Provença es poden veure les columnes del claustre, els primers nervis de la pedra tesada i les voltes de ceràmica que cobriran aquest tram de claustre. La Sagrada Família ha explicat que un cop cobert aquest tram de claustre, es desplaçarà la grua i la previsió és que el 2025 es construeixi la capella de l’Assumpta.

També ha anunciat la finalització de quatre dels cinc trams de les cobertes de les naus laterals tant a la banda de la façana de la Passió com a la del Naixement, situades a 30 metres d’altura.

Visitants

Per la seva part, el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha explicat que el nombre de visitants dels vuit primers mesos de 2024 són 3.324.000. Sobre els països de procedència, el principals són els Estats Units amb un 19% i Espanya amb un 15%.

Martínez ha anunciat la nova convocatòria del Fons d’Acció Social amb 3,5 milions de dotació, que creix un 50% respecte la primera edició.

A preguntes dels periodistes, ha reiterat que el seu desig és acabar la Sagrada Família a principis de la dècada següent, sobre l’any 32 o 33, però és un desig, ha deixat clar.

Sobre l’escalinata que ha de creuar el carrer Mallorca, el director general ha assenyalat que actualment treballen “amb allò que permet la llicència que és construir la façana de la Glòria en el límit del seu solar”