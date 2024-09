Taller per definir els usos de la Casa Lila de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vint-i-cinc dones de diferents sectors i entitats van participar ahir a la tarda en un taller participatiu per definir els usos i les necessitats de la futura Casa Lila de Lleida, un equipament que pretén potenciar les accions feministes. L’activitat, organitzada per les regidories de Participació i Polítiques Feministes de la Paeria, va començar amb una visita guiada a les instal·lacions de l’antiga escola de Balàfia, on s’ubicarà aquest nou equipament. Més tard es van traslladar al centre cívic del barri per portar a terme una dinàmica de treball grupal centrada en quatre eixos: espais d’atenció i acollida, espais polivalents, espais residencials i accessibilitat i entorn del Casal.