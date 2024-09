Joves lleidatans milloren el seu accés laboral formant-se en energia fotovoltaica

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Set joves lleidatans amb dificultats per accedir al mercat laboral participen en el projecte europeu TàndEM, que promou la formació de joves d’entre 16 i 29 anys. La finalitat és dotar-los de més oportunitats d’accés al món laboral i el projecte Green Competence 4 All està impulsat per la Fundació Germà Benito Menni, que treballa sota el paraigua de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, a Almacelles, i que compta amb la complicitat de Sant Joan de Déu Terres de Lleida i del centre especial de treball El Pla.

En aquest cas, els participants s’estan formant en instal·lacions elèctriques de baixa tensió, amb especialització en instal·lació de plaques fotovoltaiques, un sector que actualment té una elevada demanda d’ocupació. En total, 39 joves es formen i treballen en grups operatius ubicats a Almacelles, Barcelona, Madrid, Pamplona i Jerez de la Frontera.

A Almacelles, els joves han muntat els quadres elèctrics dels hivernacles del centre El Pla, han rehabilitat un dels seus espais formatius i han instal·lat plaques fotovoltaiques. També instal·laran quatre punts de càrrega elèctrica per a vehicles a tot el recinte i plaques solars en tres edificis gestionats per Sant Joan de Déu de Lleida.