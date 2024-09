L’Aemet preveu una tardor càlida a Catalunya després d’un estiu "molt plujós" i d’altes temperatures

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a Catalunya, Ramón Pascual, preveu una tardor càlida, amb valors per sobre del període de 1991 a 2020, després d’un estiu "molt plujós" i d’altes temperatures.

En declaracions a Europa Press després de presentar aquest divendres el Avance Climatológico Trimestral, ha assegurat que es preveu "un altre trimestre càlid" i que s’espera un nivell de pluges dins de la normalitat, amb precipitacions abundants en moltes comarques de Catalunya, com ja està passant aquesta setmana, indica.

L’informe assenyala que aquest estiu s’ha registrat una temperatura mitjana de 22,4 graus centígrads, 0,9 per sobre del valor mitjà de referència del període 1991-2020, i se situa "per tercer any consecutiu entre els deu més càlids".

Període "molt contrastat"

Pasqual ha destacat que encara que aquest estiu ha estat molt calorós, no ho ha estat tant com el 2023 i el 2022, i remarca que ha estat un període "molt contrastat", amb un juny més fresc i un juliol i agost molt càlids.

La temperatura mitjana de juny, juliol i agost ha estat de 19,4 graus centígrads, 23,6 i 24,1, respectivament, i en general aquest estiu ha deixat "nombrosos dies de calor intensa", especialment a Lleida, a les comarques properes a la ribera de l’Ebre i a l’interior de Girona.

Destaca també la persistència de nits càlides, amb temperatures superiors als 25 graus a la ciutat de Barcelona durant 25 nits a l’estació meteorològica Barcelona-Can Bruixa i 14 en la de Barcelona-Drassanes, i un total de 39 nits tropicals a l’observatori de Lleida.

Pluges

L’estiu de 2024 ha estat "normal" quant a pluges, amb referència al període 1991-2020, i la precipitació mitjana ha estat de 134 mil·límetres (és a dir, 134 litres de pluja caiguda en un metre quadrat).

Les pluges de juny han compensat el dèficit de juliol i agost: el juny va ser un mes humit amb una precipitació mitjana de 73 mil·límetres i va ajudar a compensar l’escassetat de pluges de juliol (24 mil·límetres) i agost (37 mil·límetres), que van ser secs.

Els valors més alts de precipitació acumulada aquest estiu s’han localitzat en l’entorn de La Garrotxa, el Ripollès (Girona) i Osona (Barcelona), i el superàvit" "més gran de precipitació s’ha donat a la província de Tarragona, mentre que Barcelona s’ha mantingut propera als valors normals de referència.

Sequera

Preguntat per com han afectat aquests mesos d’estiu a la sequera a Catalunya, Pascual ha reiterat que encara s’està en situació de sequera però que "en els últims sis mesos hi ha hagut superàvit de precipitació i s’ha recuperat una mica la situació".

Segons el seu parer, aquest estiu "tampoc no ha empitjorat la situació, però tampoc no l’ha millorat" i ha insistit que encara s’han de gestionar bé els recursos hídrics.

Sobre les pluges d’aquesta tardor i si milloraran la sequera, Pascual ha dit que per millorar les reserves dels embassaments hauria de produir-se un superàvit de pluges: "Si esperem una tardor en principi normal quant a pluges, es pot mantenir o millorar una mica, però no es revertirà la sequera".