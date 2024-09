Presenten un llibre sobre el paper de les dones a l’antiga fàbrica J. Trepat de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Cal Trepat de Tàrrega va acollir ahir la presentació d’un llibre d’investigació dedicat al paper de la dona a l’antiga fàbrica J. Trepat. Es titula La immanència i la transcendència de la dona a Cal Trepat i és obra de Roser Miarnau, tècnica de l’equipament que va ser museïtzat el 2012, amb la col·laboració de l’historiador Jacinto Bonales.

El llibre s’ha fet a partir del testimoni de més d’un centenar de persones entrevistades entre el 2006 i el 2024, un 73% de les quals són dones. Miarnau va destacar que “aquest volum pretén oferir una nova visió de la història i descobrir el rol que desenvolupaven, tot això sota l’eix vertebrador de la feina”.

Miarnau va lamentar que “moltes no apareixen reflectides als arxius i els documents com és el cas d’una que vam entrevistar a Màlaga el 2020 i que va ser molt important per a la fàbrica de Cal Trepat”.

El llibre ha estat publicat per l’ajuntament de Tàrrega en el marc de la Col·lecció Trepat. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va dir que “el rol de les dones era molt important perquè tot l’engranatge funcionés” i va lamentar “el biaix de gènere a nivell d’arxius”. El llibre ofereix una mirada exhaustiva sobre la història de les dones que van estar implicades, tant de forma visible com invisible, en el funcionament i l’evolució de la fàbrica J. Trepat.