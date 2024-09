Més investigació contra l'Alzheimer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 827.000 persones pateixen algun tipus de demència a Espanya i l’Alzheimer és la més freqüent: suposa entre un 60% i un 70% dels casos i té una incidència més gran en dones. A aquestes dades cal sumar també els costos associats a la malaltia, que se situen en uns 35.000 euros, segons la Fundació Pasqual Maragall. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de l’Alzheimer, els familiars dels afectats reivindiquen més que mai la importància d’incrementar els recursos en investigació per “avançar” en nous tractaments i millorar el diagnòstic primerenc.

A la capital del Segrià, tècnics i voluntaris de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Lleida van sortir ahir al carrer per sensibilitzar sobre la dura realitat d’aquesta malaltia, que destaca per la pèrdua d’identitat i l’autonomia de les persones que la pateixen. Ho van fer des de set taules informatives que van instal·lar per tota la ciutat, amb les quals també van recaptar fons per als seus serveis d’atenció, que inclouen dinàmiques de grup i orientació i tallers d’estimulació cognitiva o arteràpia, entre altres.També a Tàrrega es va instal·lar ahir una taula informativa i petitòria al col·legi Vedruna amb alumnes del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència, que van prendre la tensió de forma gratuïta. La jornada central per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer a la capital de l’Urgell serà demà, quan es preveu celebrar la XXII Marxa Popular contra l’Alzheimer i l’actuació de l’Escola de Dansa Tàrrega i Ondara Gòspel.

Una investigació internacional, liderada per la Universidad Complutense de Madrid, assenyala una associació entre nivells elevats de la proteïna p-tau231 en sang i canvis a les xarxes cerebrals de persones sense símptomes cognitius però en risc de patir Alzheimer, la qual cosa pot ajudar en un futur a identificar amb temps l’aparició de la malaltia. Aquest descobriment, que podria facilitar la identificació primerenca d’alteracions associades a la malaltia, ha estat publicat a la revista Brain Communications.

Campanya ‘30 dies, 30 gestos’ per sensibilitzar sobre la malaltia

El ministeri de Drets Socials va posar ahir en marxa la campanya 30 dies, 30 gestos per atansar la realitat d’aquesta malaltia neurodegenerativa a la societat, ja que, segons adverteix, la seua incidència és cada vegada més important arreu del món. La iniciativa ha estat desenvolupada per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) per a aquest mes de setembre amb l’objectiu de fomentar un model d’atenció centrada en les persones afectades per l’Alzheimer, així com promoure’n l’autonomia i la vida activa, i difondre el coneixement i la innovació que existeix sobre aquesta malaltia. També l’Imserso ha posat en marxa diferents activitats com la jornada Projectar espais per a persones amb Alzheimer, la qual cosa ha permès conèixer les possibilitats d’adaptació dels entorns habitacionals per mitjà de l’arquitectura.