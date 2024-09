Desfilada de Josep Rosell a Golmés

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de mig miler de persones van assistir divendres a la nit a la presentació de la primera col·lecció de moda del jove dissenyador de Mollerussa Josep Rosell Santaularia. Es tracta de Kimyou, una col·lecció de sis vestits d’inspiració oriental i que tenen com a tema principal el renàixer de l’artista. La música de l’esdeveniment va anar a càrrec de talents locals com Xènia Páez, Laura Aranda, Montse Giné, Maria Tricas i Montse Carbonell. També hi va haver poesia, amb Aïda Fontova. Per la seua part, alumnes de centre Arts Dansa Lleida van portar a terme diverses actuacions. L’escenari va ser el Resquitx de Golmés, per als dissenys tant d’home com de dona de la temporada tardor-hivern.