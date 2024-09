Estafes a través de videojocs: "als pocs minuts d'activar la targeta dels meus fills ens van arribar dos pagaments"

El passat mes de març, el Víctor, pare de dos nois de 16 i 17 anys, va decidir crear-los una targeta bancària. Poc s'imaginava que, en qüestió de minuts després d'activar-la, els seus fills serien víctimes d'una estafa a través del popular videojoc Roblox. "Vam demanar la targeta, la vam donar d'alta, i al cap de mitja hora al nen li van fer un recàrrec de 59,95 euros, i l'endemà una altra de 12 euros," explica el Víctor, que es va assabentar d'aquests càrrecs l'endemà.

El Víctor va entrar al compte dels seus fills i va descobrir les compres, però els joves li van assegurar que ells no les havien realitzat. "Ells no les van fer, m'ho van assegurar i m'ho crec, perquè en el moment del primer pagament ells estaven amb mi mirant la televisió, i l'altre moviment va ser de matinada," afirma. Segons en Víctor, les transaccions es van efectuar a través de Roblox, un videojoc en línia molt popular entre els menors d'edat.

Compres dins del joc i subscripcions no autoritzades

El primer càrrec era una compra dins del joc Roblox, mentre que el segon corresponia a una subscripció del mateix videojoc. El Víctor va contactar amb els responsables de l'entitat bancària per informar-los de la situació. "No en tenien ni idea de com havia passat," comenta. Les transaccions provenien de Nou Mèxic, als Estats Units. "A l'aplicació de l'entitat bancària es podia veure que el càrrec provenia de roblox.es. El segon càrrec també era de Roblox, però amb una numeració diferent," detalla en Víctor.

Investigació i cancel·lació de la targeta

Decidit a arribar al fons de l'assumpte, el Víctor va investigar pel seu compte i va descobrir que al compte del seu fill a dins el mateix videojoc no hi havia cap registre de les compres. "Si hagués fet la compra, hi sortiria, a més em va jurar que no l'havia fet. Un càrrec a la mitja hora d'activar la targeta, mentre ell estava amb mi mirant la tele, i l'altre de nit a la matinada," remarca.

Finalment, van optar per cancel·lar la targeta immediatament i bloquejar-la. L'entitat bancària va anul·lar la targeta i els va retornar els diners cobrats indegudament.

Altres casos similars i recomanacions

Malauradament, el cas del Víctor i els seus fills no és aïllat. Altres famílies han reportat a través d'Internet situacions semblants, on els seus fills han estat víctimes d'estafes a través de videojocs com Roblox o Fortnite. Experts en seguretat informàtica recomanen als pares estar atents a l'activitat en línia dels seus fills, establir límits en les compres dins dels jocs i educar-los sobre els riscos de compartir informació personal o financera a internet.

Davant d'aquestes estafes, és crucial que tant les famílies com les entitats bancàries i les empreses de videojocs prenguin mesures per protegir els usuaris, especialment els menors d'edat. Algunes recomanacions inclouen l'ús de mètodes de pagament segurs, l'establiment de límits de despesa, la verificació de transaccions sospitoses i la promoció de campanyes de conscienciació sobre seguretat en línia.

Casos com el del Víctor posen de manifest la necessitat d'estar alerta i prendre precaucions quan es tracta de transaccions en línia, especialment en el context dels videojocs populars entre els joves. Només amb la col·laboració de totes les parts implicades podrem fer front a aquestes estafes i garantir una experiència segura i satisfactòria per a tots els usuaris.