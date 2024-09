Alerta amb les falses creences per diferenciar els bolets tòxics: No facis cas de les següents falòrnies

Primer pla d’una "cualgra" acompanyada per un rovelló.Xavier Santesmasses

Els bolets són un menjar molt apreciat, però la seua recol·lecció pot convertir-se en una activitat perillosa si es confia en falses creences populars per distingir entre les espècies comestibles i les tòxiques. El Ministeri de Consum adverteix que cap d’aquestes creences no és fiable i subratlla la importància d’una identificació experta per evitar intoxicacions greus o fins i tot mortals.

A continuació, es detallen algunes de les creences més comunes i per què són errònies:

Bullir els bolets elimina la seua toxicitat: Fals. Algunes toxines presents en els bolets són extremadament perilloses i no desapareixen en cuinar-se, ni tan sols amb tractaments tèrmics prolongats. Un exemple és l’Amanita phalloides, la toxicitat de la qual no disminueix amb la cocció.

Si ennegreixen la plata, són tòxiques: Fals. L’ennegriment de la plata en cuinar bolets es deu a compostos ensofrats i no a la presència de toxines. Per exemple, el rossinyol (Cantharellus cibarius) és comestible i ennegreix la plata, mentre que la mortal Amanita phalloides no ho fa.

Els bolets que creixen sobre la fusta són comestibles: Fals. Encara que alguns bolets que creixen en fusta són segurs, espècies com Galerina marginata, que creix sobre troncs, poden ser mortals.

El canvi de color en manipular-les indica toxicitat: Fals. Alguns bolets comestibles, com el rovelló (Lactarius deliciosus), canvien de color en ser tocades o tallades, mentre que l’Amanita phalloides, altament tòxica, no presenta aquest canvi.

Si els animals consumeixen un bolet, és segura per a l’ésser humà: Fals. Els caragols i altres animals poden consumir bolets tòxics sense patir danys, però això no significa que siguin segures per als humans.

La bona olor o sabor garanteix que un bolet és comestible: Fals. L’Amanita phalloides, mortal per als humans, té un sabor agradable.

Els bolets amb anell i volva són sempre tòxics: Fals. Encara que molts bolets tòxics presenten aquestes característiques, hi ha excepcions com l’Amanita caesarea, apreciada pel seu sabor.

Els bolets que creixen en prats assolellats són comestibles: Fals. Algunes espècies tòxiques, com les del gènere Clitocybe, poden trobar-se en aquests ambients.

El Ministeri de Consum recalca que l’única forma segura d’identificar bolets comestibles és mitjançant l’anàlisi detallada de les seues característiques morfològiques per un expert en micologia. No confiïs en creences populars, ja que un error pot tenir conseqüències fatals.