Johnny Depp: "Sigui el que sigui el que va passar fa uns anys, he après molt de la vida. No lamento ni un segon"

L’actor Johnny Depp ha tornat en la 72 edició al Festival de Sant Sebastià per presentar la seua segona pel·lícula com a director 'Modi. Three Days on the Wing of Madness', després de rebre el 2021 el Premi Donosti, mentre estava immers en la causa per maltractament a la seua exdona Amber Heard, acusacions que van resultar ser finalment falses, segons el veredicte del jutge.

"Sigui el que sigui que va passar durant uns anys, sento que he après molt de la vida. Al final, com puc lamentar ni un segon de la meua vida, si puc estar avui assegut aquí, sent el que sigui que soc? He tingut bona sort. Educació i educació, al final dona els seus fruits", ha assegurat l’actor en una entrevista amb mitjans espanyols, amb motiu de la participació de la pel·lícula a la Secció Oficial fora de concurs.

D’aquesta manera s’ha pronunciat l’actor de Hollywood en ser preguntat per com se sentia. "Hi ha un moment de la vida en què has de deixar anar coses en un terreny comú per fer-ho. Has de poder entendre que en la vida hi ha això i això altre i que passes per certes èpoques", ha afirmat.

La pel·lícula segueix al llarg de 72 hores el pintor Amadeo Modigliani a la ciutat de París, marcat per la guerra de 1916. Johnny Depp ha reconegut que dirigir la pel·lícula va ser una petició d’Al Pacino, en considerar que ell tenia la visió correcta.

"Està boig. Ho porto dient durant anys i ningú no m’ha cregut. A 'Donnie Brasco' ja parlem de Modigliani, ell havia de dirigir la pel·lícula. Va ser molt estrany, perquè jo llavors no sabia de què anava. La vida va seguir i em vaig oblidar del tema fins que un dia em va trucar per demanar-me que la fes. Tu no esperes una trucada d’Al Pacino per a res", ha comentat.

Sobre això, ha confessat la seua admiració per Al Pacino, amb qui ha treballat en un parell d’ocasions, i afirma que molt divertit i que mai no s’avorreix ningú amb ell. "Està per damunt de tot això, és un dels grans creadors de personatges en la història del cine i del teatre. Ha estat una benedicció estranya que hagi volgut treballar amb mi, vaig acceptar el desafiament", ha admès.

"Prefereixo una cosa bàsica: Un tros de fusta, una tela"

Sobre el personatge principal de la pel·lícula, interpretat per Riccardo Scamarcio, Johnny Depp ha reconegut la seua admiració per Modigliani per la determinació que tenia per expressar-se. "Ell es va mantenir fidel a les seues idees, sòlid en els seus fonaments . Va fer les coses a la seua manera i això és increïblement admirable", ha afirmat.

A la pel·lícula, el protagonista assegura que l’art no està en venda, si bé l’actor comparteix que el cine sempre intenta vendre alguna cosa. Tanmateix, ha puntualitzat que s’hauria d’entendre com un "procés de col·laboració per aconseguir alguna cosa".

"Hi ha hagut tanta llibertat en aquesta pel·lícula que no ha estat necessari preocupar-se per res més. No he tingut limitacions, només era qüestió d’investigar i explicar als actors l’escena en la qual hi havia i el que la pel·lícula volia ser", ha afirmat.

Finalment, ha destacat que hi continua havent una romantització de l’artista maleït perquè "això significa que feien una cosa pura" i assenyala que els actuals artistes són "animals diferents": "Tothom és famós durant quinze minuts. L’art és l’últim somni. Respecte a un artista digital, però ell mai no dirà 'tant de bo tingués més roig', perquè disposa de tots els colors i pinzells al seu ordinador. Jo prefereixo una cosa bàsica: un tros de fusta, una tela," ha acabat.