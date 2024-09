Mercat sorpresa a Tarragona amb paquets perduts d’Amazon a preu de ganga: els mystery boxes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un singular mercat sorpresa arriba novament a Tarragona, per oferir als amants de la intriga l’oportunitat de comprar paquets perduts o no reclamats d’Amazon i altres grans distribuïdores a un preu únic de 15,00 € el quilo. L’esdeveniment, organitzat per l’empresa Destock Colis, es durà a terme del 30 de setembre al 6 d’octubre en el centre comercial Carrefour Tarragona, ubicat a Les Gavarres.

Els visitants podran adquirir les denominades "mystery boxes" o caixes misterioses, el contingut de les quals només es revelarà una vegada realitzada la compra. Es tracta d’un concepte innovador que busca donar una segona oportunitat a paquets extraviats, mentre brinda als compradors la possibilitat de trobar grans ofertes, roba, estris, calçat o articles de valor a un preu molt competitiu.

El mercat operarà en un horari ampli, de 10:00 a 22:00 hores, per facilitar l’afluència de públic. Aquest tipus d’iniciatives ha guanyat popularitat en els últims temps, com ho demostra l’èxit d’una experiència similar realitzada el mes d’agost passat a la ciutat catalana de la mà de l’empresa Mon Colis Mystère.

L’atractiu del desconegut

El factor sorpresa és, sens dubte, el principal reclam d’aquests mercats alternatius. La incertesa sobre el contingut de cada paquet genera una expectació similar a la dels tradicionals jocs d’atzar, amb la diferència que, en aquest cas, el client sempre obté un producte tangible a canvi de la seua inversió.

A més, la possibilitat d’adquirir articles de qualitat a un preu molt inferior al de mercat suposa un incentiu addicional per als consumidors. En un context econòmic marcat per la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu, iniciatives com aquesta ofereixen una alternativa atractiva per als qui busquen estalviar sense renunciar a la qualitat.

Una segona vida per a paquets extraviats

Més enllà de l’aspecte lúdic i comercial, aquests mercats sorpresa compleixen una funció ecològica en donar sortida a productes que, d’una altra manera, podrien acabar a les escombraries. Cada any, milers de paquets es perden o són rebutjats pels seus destinataris originals, generant un important problema de gestió per a les empreses de distribució.

En oferir aquests articles als consumidors, companyies com Destock Colis contribueixen a reduir el malbaratament i a promoure un model de consum més sostenible. D’aquesta manera, es genera un cercle virtuós en el qual totes les parts surten guanyant: els clients obtenen productes a bon preu, les empreses de paqueteria alliberen espai als seus magatzems i el medi ambient es beneficia d’una menor quantitat de residus.

El mercat sorpresa de paquets perduts que se celebrarà en el Carrefour Tarragona del 30 de setembre al 6 d’octubre ofereix als consumidors l’oportunitat d’adquirir productes a preus molt competitius, mentre contribueix a donar una segona vida a articles extraviats. Aquesta iniciativa, impulsada per l’empresa Destock Colis, s’emmarca en una tendència creixent que combina l’atractiu del desconegut amb un model de consum més sostenible i responsable.