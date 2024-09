Una recerca liderada des de Lleida i Oxford suposa un nou avenç per entendre millor l'ELA

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una recerca liderada conjuntament des de Lleida i Oxford ha suposat un nou avenç contra la malaltia de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). La investigació demostra el paper clau de la pèrdua de funció de l'enzim ATG4B per a la progressió de la malaltia. També es demostra una possible nova via del seu tractament en models cel·lulars mitjançant l'ús de les molècules ASO per, en un futur, alentir o detenir la progressió de la malaltia. "Aquest descobriment ens permet avançar a l'hora d'entendre la malaltia. És un primer pas també per determinar si la nostra molècula candidata a fàrmac és efectiva per alentir la malaltia en persones amb ELA", ha explicat el primer autor de la recerca, investigador de la UdL i de l'IRBLleida), Pascual Torres.

"Aquest camí comporta entre 10 i 15 anys de proves en diversos models animals i fases d’assajos clínics reguladors abans de la seva aprovació per poder-lo receptar als pacients”, ha afegit Torres.

El grup de recerca Fisiopatologia Metabòlica liderat per Reinald Pamplona, professor de la UdL i investigador principal de l'IRBLleida, ha impulsat aquesta recerca a Lleida. Aquesta s'ha fet mitjançant 42 mostres de persones afectades per la malaltia que es van obtenir de l'Institut de Neuropatologia i del Banc de Cervells de la Universitat de Barcelona, i amb l’anàlisi de 81 ratolins afectats per la malaltia.

La recerca ha sigut possible gràcies al finançament de l'Institut de Salut Carlos III, el Ministeri de Universitats de l'Estat, a través del Programa Margarita Salas, el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació Luzon.