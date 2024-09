Crida per incrementar les donacions de sang a Lleida

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tots els lleidatans entre 18 i 70 anys en bon estat de salut estan convocats a la 21 edició de la Marató de Sang de Lleida, que tindrà lloc demà i divendres a la Llotja. La iniciativa solidària s’ha marcat com a objectiu superar les 400 donacions de sang i 50 de plasma en un moment en el qual “les reserves estan molt per sota” dels nivells òptims. Així ho va assegurar ahir el director del Banc de Sang de Lleida, Juan Manuel Sánchez, que va fer una crida especial a les persones que mai han donat sang perquè se sumin a aquesta iniciativa altruista.

“Ens interessa que entrin donants nous perquè n’hi ha molts que han complert 70 anys i ja no poden donar”, va explicar Sánchez, que va insistir que “la sang no es pot fabricar” i “depenem dels donants per garantir l’activitat hospitalària”.L’acte de presentació va comptar amb la participació de la presidenta de l’Associació de Donants de Sang del Segrià, Anna Rojas, que va destacar que aquest any han aconseguit mobilitzar unes noranta empreses i entitats col·laboradores que propiciaran una gran festa de la donació amb esmorzars solidaris, màgia, animació, regals i un sorteig per als participants. L’horari de la Marató serà de 10 a 14 hores i de 16 a 21 hores, i el pàrquing de la Llotja serà gratuït per als donants.L’edil Carme Valls va animar tota la ciutadania a acudir a aquesta cita solidària, fent un “acte d’enorme generositat”. Va explicar que la Paeria donarà permís als seus 1.700 empleats municipals perquè puguin desplaçar-se a la Llotja en horari laboral per donar sang. En aquest sentit, va animar totes les empreses i entitats a seguir aquest exemple, donant facilitats als seus empleats perquè vagin a donar sang.