Dates clau per saber l’augment de les pensions el 2025

A partir de l’1 de gener de 2025, s’implementaran importants canvis en el sistema de pensions a Espanya. En particular, les pensions contributives, que inclouen diferents tipus de prestacions com la jubilació, la incapacitat permanent, així com les pensions d’orfandat i viudetat, experimentaran un augment que estarà directament relacionat amb la variació de l’IPC mitjà interanual, calculat entre desembre de 2023 i novembre de 2024. Aquest ajustament busca garantir que les pensions es mantinguin alineades amb el cost de la vida, permetent així que els pensionistes puguin afrontar les seues despeses diàries amb un poder adquisitiu adequat.

D’altra banda, és important destacar que les pensions mínimes, les no contributives i l'Ingrès Mínim Vital tindran un increment que superarà el de les pensions contributives. Això és un pas significatiu per assegurar que aquells amb ingressos més baixos tinguin un suport econòmic més robust. A més, s’implementarà un augment del 10% al complement destinat a reduir la bretxa de gènere en les pensions, la qual cosa és crucial per abordar les desigualtats existents en el sistema i proporcionar un alleujament financer a les dones que històricament han rebut pensions més baixes.

Per tenir una idea més clara sobre l’increment provisional de les pensions per a l’any 2025, els ciutadans hauran d’esperar fins al 28 de novembre de 2024. En aquesta data, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicarà la dada avançada de l’IPC corresponent al mes de novembre, conegut com a IPCA. Aquesta dada serà fonamental, ja que permetrà fer una estimació més precisa sobre l’augment que s’aplicarà a les pensions. Tanmateix, el percentatge definitiu no es coneixerà fins el 13 de desembre de 2024, quan es facin públics els resultats finals del càlcul. Aquesta temporalitat és clau, ja que les decisions sobre la revalorització de les pensions impacten directament en la vida de milions de pensionistes al país.