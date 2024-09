El gel marí a l’Àrtic arriba a prop del seu mínim històric

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest estiu el gel marí de l’Àrtic es va reduir a mínims gairebé històrics en l’hemisferi nord i probablement es va fondre fins la seua extensió mínima anual l’11 de setembre de 2024.

El descens continua la tendència que s’ha prolongat durant dècades de reducció i aprimament de la capa de gel a l’oceà Àrtic, segons els investigadors de la NASA i el National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Aquest any, el gel marí de l’Àrtic es va reduir a una extensió mínima de 4,28 milions de quilòmetres quadrats. Això és aproximadament 1,94 milions de quilòmetres quadrats per sota de la mitjana de finals d’estiu de 1981 a 2010 de 6,22 milions de quilòmetres quadrats. La diferència a la capa de gel inclou una àrea més gran que l’estat d’Alaska. L’extensió del gel marí es defineix com l’àrea total de l’oceà amb almenys un 15% de concentració de gel.

El mínim d’aquest any es va mantenir per sobre del mínim històric de 3,39 milions de quilòmetres quadrats establert el setembre de 2012. Si bé la cobertura de gel marí pot fluctuar d’un any a l’altre, ha tendit a la baixa des que va començar el registre satel·litari de gel a finals de la dècada de 1970. Des d’aleshores, la pèrdua de gel marí ha estat d’al voltant de 77.800 quilòmetres quadrats per any, segons el NSIDC.

Els científics mesuren actualment l’extensió del gel marí utilitzant dades de sensors passius de microones a bord de satèl·lits en el Programa de Satèl·lits Meteorològics de Defensa, amb dades històriques addicionals del satèl·lit Nimbus-7, operat conjuntament per la NASA i la Administración Nacional Oceánica i Atmosfèrica (NOAA).

El gel marí no només s’està reduint, sinó que s’està tornant més jove, va assenyalar Nathan Kurtz, cap de laboratori del Laboratori de Ciències Criosfèriques de la NASA en el Centre de Vol Espacial Goddard.

"Avui, l’aclaparadora majoria del gel a l’Oceà Àrtic és gel més prim, de primer any, que és menys capaç de sobreviure als mesos més càlids. Hi ha molt, molt menys gel que tingui tres anys o més ara", va dir Kurtz en un comunicat.

Els mesuraments de l’espessor del gel realitzats amb altímetres espacials, inclosos els satèl·lits ICESat i ICESat-2 de la NASA, han descobert que gran part del gel més antic i gruixut ja s’ha perdut. Una nova investigació del Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA mostra que a l’Àrtic central, lluny de les costes, el gel marí tardoral s’acosta ara als 1,3 metres d’espessor, en comparació amb el pic de 2,7 metres de 1980.

El gel a l’Antàrtida segueix en declivi

El gel marí a les regions polars del sud del planeta també va ser baix el 2024. Al voltant de l’Antàrtida, els científics són rastrejant un gel marí gairebé rècord en un moment en què hauria d’haver estat creixent àmpliament durant els mesos més foscos i freds de l’hemisferi sud.

El gel al voltant del continent és camí d’assolir poc més de 16,96 milions de quilòmetres quadrats. L’extensió màxima mitjana entre 1981 i 2010 va ser de 18,71 milions de quilòmetres quadrats.

El magre creixement fins el moment el 2024 prolonga una recent tendència a la baixa. Abans de 2014, el gel marí a l’Antàrtida augmentava lleugerament, aproximadament un 1% per dècada. Després d’un pic el 2014, el creixement del gel ha disminuït dràsticament. Els científics estan treballant per comprendre la causa d’aquesta reversió. La pèrdua recurrent suggereix un canvi a llarg termini en les condicions a l’Oceà Austral, probablement com a resultat del canvi climàtic global.

"Si bé els canvis en el gel marí han estat dramàtics a l’Àrtic durant diverses dècades, el gel marí antàrtic era relativament estable. Però això ha canviat", va dir Walt Meier, un científic de gel marí en NSIDC. "Sembla que l’escalfament global ha arribat a l’Oceà Austral".

Tant a l’Àrtic com a l’Antàrtida, la pèrdua de gel agreuja la pèrdua de gel. Això es deu al fet que, si bé el gel marí brillant reflecteix la major part de l’energia del Sol cap a l’espai, l’aigua de l’oceà obert absorbeix el 90% d’ella. Amb una exposició més gran de l’oceà a la llum solar, les temperatures de l’aigua augmenten, la qual cosa retarda encara més el creixement del gel marí. Aquest cicle d’escalfament reforçat es denomina retroalimentació gel-albedo.

En general, la pèrdua de gel marí augmenta la calor a l’Àrtic, on les temperatures han augmentat aproximadament quatre vegades la mitjana mundial, va dir Kurtz.