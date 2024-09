Segona caminada per les malalties minoritàries a Bell-lloc, el 5 d'octubre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Bell-lloc d’Urgell acollirà el dissabte 5 d’octubre una caminada solidària que recaptarà fons per a l’estudi a l’Hospital Sant Joan de Déu de la paraparèsia espàstica, una malaltia minoritària que afecta un adolescent de 15 anys d’Anglesola. La segona Caminada Solidària per les Malalties Minoritàries tindrà dos recorreguts de 20 i 8 quilòmetres que sortiran des del parc municipal d’aquesta localitat del Pla d’Urgell a les 16.30 i a les 17.00 hores, respectivament. Durant tota la jornada hi haurà animació, música, capgrossos i gegants a la zona del parc. La inscripció té un preu de 5 euros i es pot realitzar a la sala cultural de Bell-lloc i a la plaça del Carme de Tàrrega. L’organització comptarà amb una trentena de voluntaris i hi haurà un punt d’avituallament per a cada un dels recorreguts.

Així mateix, la diputació de Lleida va acollir ahir l’acte de presentació de la iniciativa, que va comptar amb la participació de l’alcalde de Bell-lloc d’Urgell, Carles Palau; l’organitzador de la caminada i creador del projecte Sempre Endavant, Raül Arenas; i la diputada Sandra Marco. D’altra banda, Arenas, amb un llarg historial de projectes i reptes solidaris, ha recaptat més de 28.000 euros els últims anys.